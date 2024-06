Cubano de 19 años suplica por una visa humanitaria: "No me dejen morir"

Muchacho enfermo Foto © Captura de video de Instagram / javierdiaz_tv

Un cubano de solo 19 años está suplicando por una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en el extranjero, después de dos años viviendo encamado y en condiciones infrahumanas.

Yordanis Nieves Méndez se encuentra en esa triste situación debido a un error médico en una operación a la que se sometió en Cuba tras sufrir un accidente.

El mal procedimiento lo dejó postrado, con una sonda gástrica y una delgadez extrema, y a la imposibilidad de un tratamiento que le restituya la salud se suma la escasez de alimentos y la pobreza que existe en su casa.

"Estoy pidiéndole ayuda al mundo. Por favor, no me dejen morir aquí, un niño de 19 años, no me dejen en esta cárcel", suplicó.

"No tengo libertad, libérenme, por favor, se los pido. Sean humanos y ayúdenme, se los estoy pidiendo y rogando no de rodillas, porque no las puedo mover, si no...", agregó.

Yordanis señaló que días atrás subió un video a Internet pero se lo cancelaron. Su testimonio lo compartió ahora en Instagram el periodista Javier Díaz, de Univisión 23, en un video en el que se pueden ver las precarias condiciones en las que vive.

El enfermo denunció que la situación económica familiar es tan precaria que incluso ha llegado a comer frijoles podridos o arroz con pastillitas de pollo.

"Este caso es increíble, ¡pero más increíble es la determinación de este adolescente que lucha por su vida y pide libertad!", expresó Javier Díaz.

"Necesito que me ayuden y no me dejen morir aquí, por favor, se los pido. Sáquenme de esta prisión, de esta cárcel", repitió el joven.