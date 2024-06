Cubano ayuda a mujer que vende tamales bajo aguacero en Houston

Un cubano en Houston no dudó en salir de su auto bajo la lluvia para comprarle tamales a una mujer que estaba vendiéndolos en la calle. Un momento que compartió este hombre en su perfil de TikTok para aplaudir la disposición de esta mujer mexicana para salir adelante pese a las adversidades, elogiándola y expresando el orgullo que sintió de verla.

El vídeo está disponible en el perfil de TikTok de @torresguampy, quien dice en el vídeo: "Miren esto para que ustedes vean que cuando una persona quiere salir para adelante, no le importa nada. Me he encontrado esto en la calle, durante un tornado aquí en Houston. Una mujer vendiendo tamales bajo un aguacero".

"En medio de tremendo palo de agua. Pero a mí estas cosas me dan tremendo orgullo. Hay mujeres que están buscando excusas para no salir adelante. Hay mujeres lindas y bellas pero están acostadas en la cama, que si no puedo por las uñas, por el pelo...", agrega, después de pedirle una bolsa de tamales a la mujer, a la que le dio propina.

"Se dan cuenta que cuando la persona quiere salir adelante no importa si está lloviendo si está mojado. A eso vinimos a este país. Miren esa mujer, metiendo mano. A esas personas Dios se encarga de recompensarlas", concluyó el cubano.

Las reacciones a este vídeo no se han hecho esperar. Muchos comentaron la razón que tiene este cubano con sus palabras y le dedicaron bendiciones a la mujer trabajadora.