Detienen a un cubano tras robar cinco millones de pesos en una vivienda de Santa Clara

Un cubano fue detenido en la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, tras robar del interior de una vivienda nada menos que cinco millones de pesos en efectivo, según reveló el perfil oficialista de Facebook Fuerza del Pueblo.

El robo ocurrió el 6 de junio en una vivienda del Consejo Popular Sakenaf, día en que el sujeto -identificado como Alinoeslan Larrondo- penetró en la vivienda rompiendo las tablillas de la persiana del frente de la casa.

La víctima del robo fue un “trabajador por cuenta propia que tiene una panadería y que con ese dinero pretendía importar un contenedor de harina de trigo, para producir alimentos que benefician a los pobladores de la zona”, precisó la citada fuente.

Fuerza del Pueblo destacó que la comunidad, “consternada” por el hecho, colaboró activamente con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior (MININT) para identificar y capturar al culpable.

Luego de varios días, el presunto autor del robo fue detenido por la policía.

Durante la operación, las autoridades lograron recuperar una motorina y dos cadenas de oro adquiridas por Larrondo con el dinero que se había robado.

En el apartado comentarios de la publicación, algunos internautas celebraron la detención y otros se mostraron escépticos ante este tipo de noticias y ante la presunta efectividad de la policía.

“Todo está muy lindo, pero apuesto lo que sea que en menos de una semana está en la calle. Así lo veo con la mayoría de los casos que ponen acá”, opinó un comentarista.

También llamó la atención la elevada cifra de dinero en efectivo que tenía el cuentapropista en su casa.

“Lo que más me asombra de todo esto son los cinco millones de CUP. Tiene más dinero que todos los cajeros de la provincia. He ahí por qué los que cobramos por una tarjeta no podemos sacar el dinero del banco. Súmale esto a los cientos de mipymeros que hay… El banco está vacío, señores”, sentenció un comentarista.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el singular robo.

En otro incidente reciente y curioso en Santa Clara, en ese caso en el Consejo Popular José Martí, un joven fue detenido infraganti mientras robaba un banco en un parque de esa comunidad.