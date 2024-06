Ivette Cepeda: La diva cubana que superó los cabarets para cumplir su sueño de cantar

La cantante cubana Ivette Cepeda compartió recientemente un emotivo e inspirador mensaje en redes sociales, apuntando que, a los 43 años, mientras aún actuaba en los cabarets de La Habana, tuvo que tomar una decisión trascendental con su carrera.

En una publicación en Facebook, la artista explicó que hace 20 años, mientras trabajaba en cabarets y su hijo aún estaba en el círculo infantil, este solía quejarse de que ella no lo dormía: "En cuanto llegaba de madrugada, me llamaba para hacer pipí, darle leche y tener una buena sesión de sillón", apuntó.

“Muchas veces me dormía con él y con las manos entumecidas lo volvía a poner en su cama”, contó la artista, quien explicó que su rutina nocturna incluía retirar el maquillaje de su rostro, tomar un baño y dormir unas pocas horas para, al amanecer, llevar a su pequeño al círculo infantil.

Con el paso del tiempo, y por los reclamos de su hijo, usuales de la edad de querer pasar más tiempo con su mamá, ella tomó una decisión: Dar el gran salto.

Sin embargo, confesó que por ese entonces se le iban las horas sin hallar el cómo hacerlo.

También ocurrió algo que la impulsó a tomar las riendas de su destino. Un día, mientras llevaba a su hijo a la escuela, este le preguntó si trabajarían en la noche y si ella lo dormiría.

“¡Todo era por las canciones que le cantaba!”, dijo Cepeda.

“Una mañana pasamos por una venta de discos y me dijo: ‘Tú no eres famosa. Haila sí. Tú no tienes discos’”, compartió la artista en la red social.

“Un día, con el apoyo de muchos amigos y de mi madre, que me amenazaba con la inminente vejez (ya yo tenía 46), logré hacer el primer concierto de mi vida y nació 'Estaciones'”, apuntó la reconocida cantante cubana.

Relató que la primera canción que estrenó nació de la pluma del compositor Fernando Aramís, y la consideró un “regalo para mi mamá”.

“Pero pensé: ‘cuántas madres no harían lo mismo para que se cumpliera el plan de Dios y sus hijos dieran el extra, el que hace falta para saber verdaderamente a qué hemos venido al mundo’”, compartió Cepeda en Facebook.

“Yo vine a cantar y a agradecer a Dios por muchas cosas”, apuntó, al tiempo que resaltó que uno de los mayores regalos de su vida ha sido justamente su madre: Himilce Quevedo Pérez.

Sobre esa primera presentación, apuntó que “fue el único concierto al que pudo asistir, el 8 de noviembre 2008, en la Sala Teatro Bellas Artes”.

Después de ese despegue, Cepeda ha conquistado varios éxitos personales y profesionales.

Sin dudas uno de los más importantes fue estrenar en 2021 “La rosa de Jericó”, su primer álbum de estudio.

El disco incluyó 12 canciones, de reconocidos autores como Polito Ibáñez, Carlos Varela, Ireno García, Augusto Blanca, Leonardo García y Yhosvany Palma, entre otros.

En 2022, estrenó también “Como la lluvia”, una historia de amor grabada en Isla de la Juventud, y que constituyó un homenaje al fotógrafo Jaime Prendes y su esposa, la poeta Bellasoe Cobas, quienes fallecieron el año anterior.