Cubano convierte un tráiler en vivienda para rentar en Miami y enseña el resultado

Un cubano (@davidvasquezz1) ha mostrado el resultado de la vivienda que ha construido con un tráiler para rentarla en Miami.

En las imágenes se puede ver el tráiler home por dentro y por fuera, mientras que este cubano, quien está detrás de este trabajo, detalla lo que costó hacerlo y las características con las que cuenta.

"Esto es un tráiler. Este costó seis mil dólares. Pienso que es espectacular, con su puerta y su ventana. Por dentro es una casa, con su cocina. Funciona todo perfecto. Baño sencillo pero grande. Este trabajo con mano de obra sale diez mil dólares", comenta David Vasquez en el vídeo, donde comenta que esta vivienda está pensada para un matrimonio y que estará para rentar por 1,200 dólares con todo incluido.

Este vídeo ha generado un sinfín de reacciones entre los usuarios de TikTok. Muchos de ellos han aprovechado estas imágenes para señalar la crisis de vivienda por los elevados precios en la zona de Miami, mientras que otros han aplaudido el resultado del trabajo de este cubano.

"Para salir adelante lo que se tienen que ir de Miami. Miami no aguanta más, brother", "¡1200! Madre de Dios. Miami no aguanta más. Morí", "Para ser espacio pequeño, está bien estructurado", "Excelente solución para muchas personas", "1200 jajaja lo que cuesta una casa aquí en Houston. Por esa razón me salí de Miami, un estado mal pagados los salarios y caro para vivir", "Está super bien, si yo tuviera un terreno grande claro que hiciera esto, es muy buen negocio" o "Está espectacular, muchos de los que aquí lo critican o cuestionan, en Cuba ni eso tenían, por favor".

Este tipo de vivienda se ha convertido en una alternativa para muchas personas por la crisis existente por el elevado coste de vida en Miami. A la vez, estas casas son un negocio para muchas personas que rentan estos espacios para ganar dinero.