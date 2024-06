Ja Rulay presume de lujoso Cadillac Escalade en Cuba: "Parecemos que andamos allá y estamos aquí"

El cantante cubano Ja Rulay ha vuelto a causar sensación en las redes sociales, pero esta vez no por ningún enfrentamiento con otro artista, sino por un vídeo en el que muestra un lujoso Cadillac Escalade en Cuba.

En el vídeo, subido originalmente a sus redes sociales y después reposteado en otras cuentas, Ja Rulay no solo presume de vehículo, sino que también lanza un mensaje a los artistas cubanos en Estados Unidos.

"Me levanto en la mañana, porque el día super lindo y miren esto. Parece que andamos allá y estamos aquí. Dejen la bobería, ni ustedes allá andan así", dice el reguetonero en el vídeo, en el que podemos ver el lujoso auto de color blanco a sus espaldas. Estas palabras han desatado una avalancha de críticas en redes sociales para Ja Rulay.

"¿De donde sacarán la gasolina para echarle? Y ni hablar de cuando le tengan que hacer el cambio de aceite", "Lo dijo a su manera: Capitalismo de cúpula y sus elegidos!!", "No quiero imaginar de dónde habrá salido eso", "El cubano piensa que la vida es tener un buen carro para especular", "La bobería la dejaste tú pagando el carro ese, cuando se te rompa una cosita tú vas a ver lo que es bueno" o "Me parece un carro muy pequeño, no creo que alcance para todo el vacío que quiere llenar el personaje", son algunos de los comentarios que se leen en reacción al vídeo de Ja Rulay.

El Cadillac Escalade es un SUV de lujo fabricado por la marca estadounidense Cadillac. Conocido por su imponente presencia y su sofisticado diseño, este vehículo combina potencia y elegancia, ofreciendo un rendimiento excepcional y una experiencia de conducción superior. Equipado con tecnología de punta y características de confort avanzadas, el Escalade se destaca por su amplio interior, materiales de alta calidad y sistemas de seguridad innovadores. Este SUV es un símbolo de estatus y éxito, siendo altamente valorado por aquellos que buscan un automóvil que refleje su estilo de vida lujoso y distinguido.

La presencia de un Cadillac Escalade en Cuba es particularmente llamativa. Esta marca, asociada con el lujo y el éxito en el mundo, contrasta fuertemente con la realidad cotidiana de muchos cubanos, lo que explica la reacción negativa de muchos usuarios al verle presumir este auto en las redes sociales.