Maltrato animal en Cuba: Dejan a un perro encerrado tres días en una casa de San José

Activistas animalistas cubanos denunciaron que los dueños de un cachorro de Husky siberiano lo dejaron encerrado durante tres días en una casa abandonada en San José de las Lajas, Mayabeque.

Yenney Caballero, una férrea defensora de los animales en ese territorio, mostró el desespero del animal en un video publicado en Facebook.

Cuenta que los vecinos se estaban quejando de los aullidos del cachorro durante el día y la noche.

La mujer rompió un fragmento del acrílico de la puerta y cuando introdujo la cámara de su celular pudo constatar que el lugar estaba abandonado y que el prisionero era un cachorrito.

Indignada y sin saber qué hacer Caballero finalmente decidió liberar al animal por la abertura del acrílico y dejó dicho a los dueños del perro que la buscaran y, si querían, la denunciaran a la policía.

"Está bueno ya de abuso con los animales, él no es un esclavo ni un prisionero", dijo la joven activista.

"Abusadores que son, dejar un perro trancado ahí tres días sin agua y sin comida, porque ahí no hay nada, miren, no hay agua, ni hay comida, ni hay nada", dijo, mostrando el interior de la vivienda, que no tenía ni siquiera muebles.

Caballero ha destapado varios casos graves de maltrato animal en Cuba, como el de la venta de carne de perro en Mayabeque.

Recientemente protectores de animales de la provincia de Sancti Spíritus celebraron la recuperación de Yeiko, un perro que fue macheteado por un hombre en mayo pasado, y compartieron un emotivo video del can ladrando a la calle.

La Fundación ARCA Sancti Spíritus, que dio la alerta y se encargó de los primeros auxilios y cuidados del can, contó que el 20 de mayo tuvo conocimiento de la brutal agresión a este perro, hecho que de inmediato demandó de sus esfuerzos para salvarlo.

"Cuando todos dormían nuestra fundación sufría a la par del equipo médico que luchaba incansablemente por salvar la vida de Yeiko", puntualizaron en Facebook, denunciando a la vez el horrendo crimen.

Los animalistas cubanos piden que el Decreto de Bienestar Animal sea cambiado de inmediato en favor de penas más duras para los maltratadores de animales.