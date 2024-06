¡Sueño cumplido! Charly les regala una casa con piscina a sus padres en Cuba: "Mis viejos me lo han dado todo"

El cantante cubano Carlos Coronado, Charly del dúo Charly & Johayron, acaba de cumplir uno de sus mayores sueños: comprarles una casa a sus padres.

Tras su 24 cumpleaños, que el artista cubano celebró en Miami, compartió la feliz noticia de que le ha comprado una casa a sus padres en Cuba. Un increíble regalo que enseñó en su cuenta de Instagram, donde subió un vídeo en el que podemos verle mostrando a sus padres su nuevo hogar. Una casa que cuenta con piscina.

"Gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que aprendo, por lo vivido, por la salud que poseo y por las cosas que vienen en camino!! Hoy cumplo un sueño más. WOW. Quién me lo hubiera dicho 3 años atrás que podría comprarle una casa a mis padres!! Los sueños se cumplen. Mis viejos que me lo han dado todo!! Hoy me toca devolverles el favor. Tomen, esta casa es para ustedes dos", escribió el cantante de "Mi mentirosa" al pie de la publicación.

Las reacciones no tardaron en llegar y muchos colegas y seguidores le felicitaron por este logro, además le felicitaron por ser tan buen hijo y expresaron el orgullo que sienten al ver estas imágenes.

"Los que se merecen todo. Que bien tocayo", "Qué grande eres", "Felicidades por cumplir el sueño que tantos anhelamos", "Felicidades asere ese es el sueño de todo hijo" o "Ver a mamá feliz lo es todo", son algunos de los mensajes que le dedicaron al cantante junto al vídeo.