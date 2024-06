Gloria Estefan recibe el premio Leyenda de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024

La cantante y actriz cubanoamericana Gloria Estefan recibió este domingo el premio “Leyenda” dentro de la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, como reconocimiento a sus 47 años de carrera artística.

“Me van a hacer llorar”, dijo la artista al recibir el galardón de manos de su esposo, el también artista y empresario Emilio Estefan, reportó Telemundo.

“Y cuando lloro, no puedo hablar”, agregó la cantante, actriz y compositora, quien subió al escenario en medio de una lluvia de aplausos y ovaciones que reconocieron así el legado de Gloria entre las mujeres latinas dedicadas a la industria musical.

En sus palabras de agradecimiento, Gloria recordó el instante en que conoció a Emilio, que después se convertiría en esposo y confidente, pero en ese entonces era solo un “muchacho tocando el acordeón”.

Además, relató el instante en que la invitó a formar parte de Miami Sound Machine, argumentando que en ese momento no había bandas con mujeres al frente: “¡Cómo han cambiado las cosas!”, expresó una de las principales pioneras que ha allanado el camino de las mujeres latinas en la industria musical norteamericana.

“Cada vez que veo una mujer triunfar me llena el corazón de alegría y felicidad”, dijo Gloria y agradeció en ese instante a Emilio por estar siempre apoyando su carrera. “Yo no estaría aquí si no fuera por él”, apuntó.

Antes de recibir el premio de manos de Emilio, este le dedicó unas hermosas palabras: “Me siento tan orgulloso de ti”, expresión que celebraron con un beso en medio de la euforia del público.

En junio de 2023, Gloria Estefan se convirtió en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de Compositores (SHOF, por sus siglas en inglés).

“¡Qué noche tan increíble! Songwriter SHOF, gracias a todos los que estuvieron allí, especialmente a mi familia que estuvo a mi lado y a todos los fans que han apoyado y escuchado mis palabras a través de todos los años”, dijo la cantante tras recibir el reconocimiento.

Según Billboard, entre los principales logros de Gloria, que avalan este premio, está haber colocado 29 canciones en el Hot 100, y de ellas tres lograron número 1: “Anything For You” en 1988, “Don’t Wanna Lose You” en 1989, y “Coming Out of the Dark” en 1991.

Además, 30 canciones llegaron a estar en la lista Hot Latin Songs, 15 de las cuales se colocaron en la cima.

Su primer álbum en español, titulado Mi Tierra (1993), estuvo durante 58 semanas en la cima de Top Latin Albums, y gracias a ese fonograma obtuvo su primero de tres premios Grammy