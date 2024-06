Cubana se vuelve viral por comprar en toalla en un supermercado de Estados Unidos

A prácticamente todo el mundo le gusta hacer la compra en el supermercado con una vestimenta cómoda y casual. Sin embargo, algunos llevan esa comodidad al extremo yendo en pijama y hasta en toalla... Así vimos a una cubana en Estados Unidos hasta, que se ha vuelto viral en las redes sociales por su peculiar look en el supermercado.

La protagonista de esta poco usual imagen es una cubana en Estados Unidos que compartió una foto de su singular look de compra en su perfil de Instagram, donde se identifica como Mabele Amelia Padilla Martínez.

"Dándome un baño recordé que no compré cebollas", escribió la cubana al compartir la foto, desatando risas entre sus seguidores, que muchos no pudieron creerse cómo fue a comprar. Y efectivamente, no fue vestida en toalla al supermercado...

No todo es lo que parece en las redes sociales y la realidad es que esta cubana de Carolina del Sur sí llevaba ropa debajo de la toalla.

En un vídeo que publicó en su perfil de Facebook, la mujer explicó que llevaba un vestido debajo y fue en medio de la tienda que se puso las toallas para hacerse la foto.

"No, señores, me llevé las dos toallas. Ni que fuera yo loca para ir a la tienda en toalla. Me la puse en medio del mercado. Todo el mundo me miraba como una loca y me preguntaban que si era para Instagram. Todo el mundo muerto de la risa, en inglés, por supuesto. Y así fue que me hice la foto. Parece que no tengo ropa abajo. La gente se sorprendía y se reía pensando que no tenía nada", explicó. Un experimento que volvió a repetir para grabar las reacciones de la gente.

Coincidiendo con esta broma de esta cubana, en las redes sociales también está viral otra foto de una mujer en toalla en un supermercado. La imagen la publico un_martitodurako8_live_oficial en Instagram, pero se desconoce si también se trata de Mabele o no.