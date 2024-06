Reacción viral de un cubano a la propuesta de su hija de mudarse fuera de Miami

¡Miami es Miami! Un papá cubano tiene claro que no dejaría la ciudad ni para vivir más cerca de su hija. Así se lo dejó claro en una conversación telefónica que le hizo esta cubana y que subió en TikTok en vídeo que se ha vuelto viral y ha generado un debate entre los usuarios de la plataforma.

La protagonista de este vídeo viral es la usuaria @lazaraisis, que llamó a su padre para sugerirle que se mudase de Miami a la ciudad en la que vive ella, Port Charlotte, en Florida, pero él lo tiene claro: ¡Miami es rico!

"Hija, tú estás loca", le dice su padre entre risas. Pero su hija insiste en que se muden más cerca de ella. "Ya Miami está de madre, hay cantidad de gente, el tráfico está malo. Cada vez que te llamo, estás peleando porque se te mete alguien delante", le dice. Cuando su hija le pregunta qué es lo bueno que le ve a la ciudad, el señor le contesta: "Miami es rico. Ahí [Port Charlotte] no. Miami es lo mejor, mi vida".

La grabación ha captado la atención de miles de usuarios, quienes han compartido sus opiniones sobre el tema de la vida en Miami. Los comentarios demuestran que hay dos tipos de cubanos: los que adoran Miami y los que buscan más tranquilidad fuera de la popular ciudad.

"Dile al puro que ya somos dos, Miami es lo máximo y que critiquen los demás", "Cuando uno sale de Miami, hasta el tráfico se extraña", "A mí me encanta Port Charlotte, tremendo lugar para vivir. Tranquilo y limpio, todo muy ordenado", "Mientras no sea para Texas. Ya quieren venir a invadir Texas", "Yo he visitado Port Charlotte y es una ciudad bella, igual que Cape Coral y Fort Myers. Pero como Miami, nada, yo entiendo a tu padre" o "¡Miami tremenda mierda! Carísimo y es como estar en Cuba".