Miss Universo está cerrada a posibles transacciones con el Gobierno cubano

Para 2024, el concurso de belleza Miss Universo planea tener representantes de 120 países, por lo que convocó a Cuba para regresar tras 57 años de ausencia; sin embargo, el certamen de la nación caribeña se realizará en Florida, debido a que la organización considera al régimen cubano una dictadura y se niega a realizar cualquier transacción con él.

"Prince" Julio César, organizador del certamen cubano, dijo a la agencia EFE que la organización Miss Universo, con más de 60 años de trayectoria, “está cerrada por completo a hacer cualquier transacción con el Gobierno cubano”.

El director nacional de Miss Cuba dijo que la organización que representa no realiza tratos con regímenes dictatoriales, “sino con gobiernos totalmente democráticos”. Es por eso que se decide darle la oportunidad a Cuba de participar en Miss Universo, pero desde la ciudad de Miami.

El diseñador de modas venezolano consideró oportuno recordar que, desde el comienzo de la dictadura en Cuba, en 1959, la nación dejó de participar en el concurso porque “no era compatible con sus ideales”.

Además, explicó que durante dos años hubo reinas cubanas escogidas en el exilio y coronadas en un evento celebrado en Miami, denominado Miss Cuba Libre. No obstante, no perduró debido a las tensiones existentes entre Cuba y Estados Unidos en esa época.

Sobre la decisión de escoger a Miami como sede del evento, señaló que es “el bastión más grande de todos los cubanos a nivel del mundo”.

Según César, en el certamen, que se realizará en Miami en septiembre próximo, participarán las representantes de Cuba escogidas entre las aspirantes en el exilio, y precisó que la mayoría nacieron en la nación caribeña y “han llegado acá en balsa, han llegado acá en lancha, han llegado acá a través de un visado”.

Del proceso de selección, recalcó que de un millar de aspirantes que se presentaron en esta ciudad, entre mujeres nacidas en la isla o de padres cubanos, fueron preseleccionadas un poco más de la mitad, y de ellas saldrán las veinte finalistas.

La ganadora llevará a México un mensaje al concurso que seguramente “será de libertad, de democracia”, dijo el director nacional de Miss Cuba quien en recientes declaraciones había señalado que la plataforma que dirige no tenía fines políticos, sino culturales.

Sin embargo, César consideró que el regreso de Cuba al certamen de belleza responde a una cuestión de “visión” de la organización del concurso.

“Yo creo que ellos están apostando a la inclusión desde todos los puntos de vista, mucho más desde la cultura, y tiene que ver con este movimiento del empoderamiento femenino, no quitarle o no permitirle a cualquier mujer, independientemente que en su país esté ocurriendo lo que ocurra, que ella no puede estar”, declaró a EFE.

La gala del evento Miss Universo se realizará en noviembre próximo, en México, y Cuba tendrá una representante por primera vez luego de 57 años de ausencia.