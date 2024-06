Joven reflexiona en TikTok sobre cosas que pudo haber hecho en Cuba que la hubieran ayudado al llegar a USA

Una cubana en Estados Unidos reflexionó a través TikTok sobre tres aspectos que, en retrospectiva, le habrían facilitado su adaptación al emigrar.

En su video, la joven destacó la importancia de saber inglés, aprender a manejar y mentalizarse para trabajar arduamente.

En su caso, explicó que en Cuba disponía de tiempo libre que podría haber utilizado para estudiar inglés, lo cual hubiera sido muy valioso al llegar a Estados Unidos, ya que el dominio del idioma es crucial para la comunicación y la integración.

Por otra parte comentó que, aunque no todos los cubanos tienen acceso a automóviles, ella tuvo la oportunidad de aprender a manejar gracias a su padre, quien era chofer. Obtener su licencia de conducir en Cuba, sin dudas, le permitió adaptarse mejor a la vida en EE.UU., donde la movilidad y la independencia que brinda un auto son esenciales.

También subrayó la importancia de llegar al país norteamericano con una mentalidad de trabajo y esfuerzo e insistió en que estar conscientes de la necesidad de trabajar arduamente desde el primer día ayuda a enfrentar mejor los desafíos iniciales, evitando idealizar la experiencia como el cumplimiento del sueño americano.

El video generó numerosos comentarios en TikTok, donde otros usuarios compartieron sus experiencias y consejos: “Yo aprendí inglés en meses, me olvidé de las novelas de Telemundo y las series en español. Yo quería ir a la universidad y esa era mi meta"; "A mí sí el inglés me dio tremenda salva. Si no hubiera estudiado en Cuba, estaría frito aquí"; "Te faltó decir aprender un oficio que puedas usar aquí, no hablo de estudiar en la universidad, sino un oficio que te sirviera donde sea", le dijeron algunos.

"¿A ti que te hubiera ayudado?", escribió la joven al compartir el vídeo en la red, una pregunta que hacemos extensiva a nuestros lectores, a quienes animamos a compartir sus tips y consejos.