Cubana viviendo en Texas después de vivir en Florida compara precios de rentas: "Eso no existe en Miami"

Una cubana en Estados Unidos no podría estar más feliz después de haber tomado la decisión de mudarse de Miami a Texas, según expuso en un vídeo de TikTok que se ha vuelto viral entre la comunidad cubana de la red social. La razón: el precio de las rentas, un marcado contraste entre las dos zonas del país.

La usuaria @yilynubiapedro de TikTok comparó las rentas en las dos ciudades, con una notable diferencia de precios.

Después de diez meses viviendo en Texas, esta cubana animó a las personas que se plantean dejar Miami por sus elevados precios a irse a otra ciudad. "Me subieron la renta mucho en Miami. Allá pagaba por un apartamento de un cuarto 1,750 dólares. Ese apartamento lo rentan ahora en casi 2,600 dólares", comentó esta cubana que vive en las afueras de Houston.

"Acabo de recibir mi renovación del apartamento que tengo en Texas, en las afueras de Houston. Una renovación de apartamento con el mismo precio. Eso no existe en Miami. La última vez que renové en Miami me subieron 300 dólares por encima de lo que me cobraban. Aquí tengo un apartamento con cocina, sala amplia, comedor, cuarto para mi hija, dos baños, el cuarto master. Por esto pago menos de mil dólares", dijo esta cubana, enseñando su hogar.

Este vídeo ha causado debate en la red social, donde algunos usuarios comentaron que, efectivamente, los precios de la vivienda en Miami son muy altos y quienes no valoran Texas como opción para vivir.

"Hiciste bien en Miami no se puede vivir es cómo no haber salido Cuba nunca", "Mi marido y yo estamos pensando en irnos de Florida. Vivimos cerca de Tampa pero igual todo está caro aquí" o "Nos fuimos de Miami hace 1 año y medio y ha sido la mejor decisión", son algunos mensajes.