Cubana en Houston: "Si te quieres comer un masarreal lo tienes que pagar al doble de lo que te costaría en Florida"

A través de un vídeo compartido en TikTok, una cubana contó su experiencia y los pros y contras de vivir en Houston.

Según la usuaria,@estrellitacalderin, en la ciudad "te puedes comprar una casa de tres, cuatro cuartos y oficina por solo $300 000", algo que considera casi imposible en otros estados como Florida, California o Colorado. Además, mencionó que en Houston es prácticamente lo mismo pagar la hipoteca de una casa que la renta de una; "¿por qué no tener tu propia casa?", se preguntó.

Sin embargo, no todo es positivo, pues para esta cubana, que cuenta con más de 254 mil seguidores en TikTok, el calor es insoportable y alimentos cubanos como el masarreal cuestan el doble que en Florida.

La publicación generó una variedad de comentarios entre los usuarios de la red social: "Vivo en Houston, Texas hoy llueve, mañana nieva y pasado un tornado, y si quieres algo cubano vale carísimo, pero amo mi nueva tierra"; "Vivo en Houston y el año que viene me voy para la Florida otra vez, ojo no Miami pero sí Florida, chao"; "Las casas en Texas son más baratas, pero el property tax es uno de los más altos del país, al final no es tan barato", acotaron algunos.

"Vivo en Houston, TX pero lo que no me gusta es el calor"; "Vivo en Houston y no me adapto, no es mal lugar pero para trabajar no es igual"; "Solo veo ventajas, aquí en FL igual hace un calor horrible y los precios de todo están demasiado altos"; "Confirmo, vivo en Orlando y está imposible de lo costoso"; "Vivo en Houston, TX y como me gusta Miami, aquí no he encontrado trabajo ni mucho menos donde venden masarreal", opinaron otros entre las reacciones, en la que no faltaron tampoco los mensajes de amor por la ciudad.