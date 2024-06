TikToker traduce frases cubanas que en otra parte del mundo no entienden

En un video viral de TikTok, una cubana llamada Maiky (maiky8838) nos da una divertida lección sobre algunas de las expresiones únicas que se usan en Cuba. Frases que fuera de la isla solo entenderán los que han pasado tiempos con cubanos, como "¡Qué clase pieza!" o "¡Qué clase mango!" para referirse a un chico lindo.

"El amigo es el consorte o el socio. No decimos 'ay por ahí viene mi novio', por ahí viene la piza. La casa es el gao. El que no tiene dinero lo decimos arrastrado y el que tiene es el maceta", comenta esta cubana en su vídeo en TikTok, en el que hace un recorrido por las expresiones cubanas que plasman la originalidad del lenguaje de la isla.

"Los cubanos no decimos me compré un par de zapatos, decimos 'qué clase par de palos me he echado'. La chiquita que te cae mal es la prima. No decimos te pusieron los cuernos, decimos eres perro tremendo tarru", concluye.

¿Qué expresiones añadirías a esta recopilación?