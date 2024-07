Triplista Davisleydis Velazco: "Salí de Cuba buscando un nuevo futuro; mi límite aún está por verse"

Davisleidys Velazco es una joven exponente de la escuela cubana del triple salto. Nacida en el 1999, decide emigrar a Estados Unidos en octubre de 2023, después de haberse ubicado en la final de su especialidad en Tokío 2020 con salto de 14 metros 14 centímetros; ganar la Copa Cuba 2022 con 14,22 metros, el torneo NACAC U23, el Panamericano U20 y ser medallista de bronce en el Campeonato Mundial U20. Posee un 14,34 como mejor marca personal.

Triplista cubana Davisleydis Velazco / Cortesía CiberCuba

A sus 24 años, la cubana vive en San Juan, Puerto Rico y es entrenada por un talentoso preparador que ya ha conocido las mieles del triunfo, el también cubano Raúl Duany.

Un placer conversar contigo. En efecto, formaba parte de la selección nacional; me fui, simplemente, me fui. No pedí la baja, no dije nada. Hice una travesía y estuve en México dos meses esperando la cita y entré en Estados Unidos por la app CBP ONE.

¿Qué estás haciendo, sólo entrenando, qué perspectivas tienes? ¿Piensas competir este año o lo has hecho?

Trabajo y entreno; mis perspectivas son competir este año dentro del país porque por mi condición legal hasta que no tenga mi residencia no puedo viajar al exterior.

¿Qué te caracteriza como triplista: velocidad, potencia, amplitud en la parábola de salto?

En realidad creo que soy bien potente y un poco rápida. Siento que tengo muchas cosas que mejorar; es ahí donde está mi mayor anhelo, el saber que tengo bastantes cosas que superar, que tengo muchos objetivos que lograr. De eso se trata… ¡de crecer!

¿Por qué te fuiste, buscabas otros horizontes?

Una de las razones por las que decidí irme fue porque sentía que debía salirme de mi zona de confort, sentía que no avanzaba, había perdido la confianza en mí misma. Miraba el futuro y me dí cuenta que tenía que buscar cosas nuevas, otras oportunidades que nunca están de más.

¿Cuándo te inclinas por el triple?

Mi primera medalla fue a los 15 años en un Nacional que iba a ser mi último porque no había alcanzado un resultado que me permitiera pasar de categoría dentro de la alta competición. Había pasado por varias disciplinas atléticas y entonces, mi entrenador Iván Izaguirre (técnico de saltos del equipo nacional) me introduce en el triple.

Eso fue en el 2015. Así las cosas, entrenamos triple ese año y llegué al Nacional efectuado en Las Tunas y ¿quién te dice que gané?... Y me impuse a tres atletas de equipo nacional y yo aún estaba en la EIDE. Fue así que de una posible despedida me captaran para la selección nacional.

Es por lo que te afirmo que me queda un mundo por aprender dentro del triple salto y hacerlo con un preparador tan experimentado y exitoso como Duany me hace soñar.

Si sin apenas tiempo en la especialidad, fui bronce en un Mundial Juvenil, medallista en un Panamericano también juvenil, supe lo que son unos Juegos Olímpicos, el porvenir está en mis piernas, mi cabeza y mi corazón.

En estos momentos Cuba cifra sus mayores posibilidades olímpicas en el triple, tanto hembras como varones ¿cuál es tu opinión?

Sí y eso me alegra mucho; tengo la certeza de que entre las mujeres haya una medalla. En el caso de los hombres lo veo un poco más difícil pero no puedo decirte una cosa por otra. En las competencias todo puede pasar y siempre hay atletas que rompen pronósticos; entonces nada, solo queda esperar.

Además de Lazarito y Christian Atanay otros tres triplistas cubanos van a representar a tres países diferentes (Portugal, España e Italia) ¿cuáles son tus deseos hacia ellos?

En lo sentimental, mi amigo y mi hermano es Andy Díaz y siempre voy a él: sé y tengo la certeza de que va a lograr una medalla. A todos, mis mejores deseos.

Entrenar con Ubaldo Duany, artífice de los grandes triunfos de la colombiana Caterine Ibargüen, es una muestra inequívoca de que tú eres una gran atleta; él no entrena a cualquiera. Seguro que algo te vé ¿cómo se encontraron, cómo te va con él, has mejorado marcas?

Para mí entrenar con Duany ahora mismo es algo que nunca me imaginé que pasaría, es algo que me tiene super motivada y con muchos más deseos de enfrentar el cajón de saltos.

Es un excelente entrenador y ser humano y sí, he mejorado. Por ejemplo, con nueve pasos de carrera salté 14 metros 9 centímetros, algo que yo apenas saltaba con la carrera completa. Es una buena señal, técnicamente estoy mejorando por día. Duany supo de mí, me contactó y me preguntó si quería entrenar con él y yo no lo pensé dos veces.

Ubaldo Duany fue el entrenador que condujo a la Ibargüen a la conquista del oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y plata en los de Londres 2012; dos títulos en Campeonatos Mundiales y seis Trofeos de la Liga del Diamante.

Según internet posees como mejor marca 14 metros 34 centímetros; en estos momentos ¿por dónde andan los pinchos de la camagüeyana?

Aún no he saltado oficialmente en ninguna competencia; solo han sido pruebas como te dije la de los 14;09 con 9 pasos. No estoy en fase competitiva, recién comienzo. Imagina el tiempo de la travesía, la llegada, el acomodarme, todo eso es tiempo sin entrenar, cuatro meses y medio sin saltar. No es fácil romper el tiempo de preparación en el alto rendimiento. Es dejar detrás una fase y empezar con otra.

Ya tuviste una experiencia olímpica en Tokío, ahora tienes que dejar pasar París ¿qué me dices de Los Ángeles 2028 a donde llegarías con 28 años, una edad perfecta para una triplista?

Sí y hoy día entreno y sueño con eso. Sé que llegaré ahí en mi mejor forma, tanto deportiva como profesional. Por eso estoy trabajando seriamente, escuchando a mi entrenador, cuidándome y permitiéndome crecer en todos los sentidos.

¿Extrañas a tu familia?

Mi familia es grande pero mi mamá Águeda Bárbara lo es todo y mi papá David, también. Él siempre me apoyó con el deporte, siempre estuvo y está presente en mi carrera deportiva; los amo a los dos. Ellos son mi razón de ser; por ellos llegaré lejos en el triple salto mundial porque yo sé que mi límite aún está por verse..