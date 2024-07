Cubana en USA lamenta falta de consideración de familiares en la isla: "Yo no soy un cajero automático"

En un reflexivo vídeo publicado en TikTok, una cubana en Estados Unidos abrió su corazón para expresar su frustración y tristeza ante la falta de consideración de algunos familiares en Cuba.

En el vídeo, que ha recibido numerosos comentarios de solidaridad, @yensywilson84 se refirió también a las dificultades y sacrificios que enfrentan muchos emigrantes cubanos en su esfuerzo por ofrecer un mejor futuro a sus seres queridos.

"Hay muchas personas, empezando por mí, que trabajamos 10 y 12 horas, 13 horas, 14 horas. Tenemos dos y tres trabajos, y el dinero no lo estamos viendo porque te entra por una mano y se te va por la otra. Te estás sacrificando y realmente es muy difícil en este momento reunir un poco de dinero", explicó la joven en el vídeo, donde se palpan las emociones a flor de piel.

Yensy también expresó su pesar por la falta de empatía de familiares, quienes no se interesan por su bienestar antes de compartir sus propios problemas: "Si yo cojo un teléfono para llamarte a ti y tú ves que en esa llamada yo me quedo en total silencio, antes de tú hablarme de tus problemas, pregúntame a mí Yensy, ¿cómo tú estás?, ¿cómo te van las cosas? Mi amor, te veo demacrada, te veo que no te has arreglado el pelo, qué feas tienes las uñas, no te noto bien", contó ante de acotar que en Estados Unidos muchos cubanos enfrentan serias dificultades económicas, incluyendo tener que dormir en sus autos debido a la falta de trabajo.

La cubana también comentó la percepción errónea que tienen algunos en la isla sobre los emigrantes: "Nadie ve el sacrificio que hacemos aquí", lamentó en sus palabras, donde contó sentirse muchas veces incomprendida y utilizada: "Nos hemos vuelto como cajeros automáticos. Yo sé que el gobierno de Cuba está muy mal, las cosas en Cuba están muy mal, pero aquí... Entonces, te metes tremenda cantidad de tiempo sin ir a Cuba y cuando vas, después de 10 años, después de 7 años, vives un dolor porque son tantas las desilusiones, porque no se conforman con nada: '¿Esta fue la mierda que me trajo después de tanto tiempo? Hasta te dejan de hablar".

El vídeo ha resonado con muchos otros compatriotas en la misma situación: "Totalmente de acuerdo, así es la triste realidad, somos un cajero automático, ya no hay amor de familia"; "Toda la verdad, por eso yo primero y los demás que aguanten"; "Yo le mandé un reloj a mi papá y yo tengo problemas aquí y no me llama para consolarme y me llamó un mes después para darme las gracias por el reloj"; "A casi todos nos pasa lo mismo, yo le he mandado cosas a primas y ni te escriben para darte las gracias, y le recargo y no te dan las gracias, muy cierto"; "Es que muchas personas en Cuba piensan que porque uno está de el lado de acá somos responsables de resolver sus problemas y no piensan que aquí tenemos mil estreses", le comentaron.

La usuaria concluyó su mensaje haciendo un llamado a la consideración y empatía, recordando que, aunque la situación en Cuba es difícil, los cubanos en Estados Unidos también enfrentan enormes desafíos.