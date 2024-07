Cubana en Florida, a recién llegados a Estados Unidos: "Agradece a todo aquel que te ayude así sea poco, aquí no todo el mundo ayuda"

Llegar a un país a buscarte una nueva vida no es fácil y las personas que lo hacen se encuentran con muchos obstáculos en el camino. Por eso, una cubana de Florida quiso darles algunos consejos a todas esas personas de la isla recién llegadas a Estados Unidos o que están en camino a llegar.

A través de un vídeo de TikTok, la cubana Dianela (@dianelarodrgz) enumeró siete cosas que deben saber los recién llegados.

"Al comienzo va a ser difícil, si no tienes nadie que te guie más todavía", comenzó diciendo esta cubana.

"Prioriza tu estatus migratorio antes que todo. No te metas en problema, no hagas cosas ilegales, sé responsable. Si quieres avanzar rápido, no te quedes en la casa esperando a que todo te caiga del cielo y escogiendo trabajo. Recuerda a que viniste a este país: Viniste a luchar. Nunca gastes más de lo que ganas porque sino vivirás apretado el mes entero. Acostúmbrate a que serás juzgado por familias, amistades cuando no llames o no textees cuando no tengas tiempo. Agradece a todo aquel que te ayudó así sea poco, en este país no todo el mundo ayuda", agregó.

Ante estas recomendaciones, muchos cubanos coincidieron con ella y secundaron sus palabras.