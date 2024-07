Cubana vuelve a la isla 12 años después: "Primer viaje de mis niños conociendo sus raíces"

Luego de doce años fuera, una cubana y su pareja regresaron desde Miami de visita a la isla a ver a su familia y llevar a sus hijos, que no habían estado antes en el país de sus padres.

En varios videos, que han provocado tanto los elogios y las felicitaciones como los habituales cuestionamientos, mostró algunos de los sitios donde había estado en este viaje, que tiene el especial significado de ser el primero con sus hijos, que no conocían sus raíces.

Las reacciones a su regreso a la isla más de una década después no se hicieron esperar, y en los comentarios muchos compartieron sus propias historias como emigrantes y los años que hace que no pisan su Cuba natal, evidenciando lo profundo del drama migratorio cubano y la gran carga que soportan las familias cubanas con sus miembros separados.

"Yo hace 8 que no voy y mis niños no conocen Cuba... algún día volveré"; "Yo no voy hace 18 años"; "Me dio nostalgia ver tu video"; "Me ericé"; "8 años"; "Yo también volví después de 12 años, Cuba duele pero sana el alma"; "Después de ocho años regresé y sentí nostalgia, ya no queda nada", le dijeron.

Tras mostrar el hotel en Varadero donde había estado, la joven decidió hacer frente a una de las críticas por haber viajado a Cuba.