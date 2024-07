Cubana reacciona a quienes dicen que les va bien al mudarse de Miami: "Es injusto hacer creer que Miami es un lugar malo o no se puede vivir aquí"

Uno de los temas que más se comenta entre la comunidad cubana de las redes sociales es el de irse de Miami para buscar un nuevo estilo de vida más asequible. Mientras que algunos coinciden en que la vida en otros estados fuera de Florida es mejor, hay quienes están convencidos de que no hay ningún sitio como Miami.

Y en medio de todos los vídeos que han surgido sobre el tema, hay uno de una cubana de Miami que está dando mucho de qué hablar en TikTok. En su vídeo, la cubana Dianela Rodríguez (@dianelarodrgz) defiende la ciudad del Sol, refutando la creciente tendencia en redes sociales de criticar a Miami como un lugar difícil para prosperar. Sus declaraciones han resonado con muchos usuarios.

"Desde que me fui de Miami, mi vida cambió. Ahora esto parece un challenge, he visto una cantidad de videos en TikTok de la gente que desde que se fue de Miami se volvieron millonarios. Y la realidad es una sola: si a usted no le va bien en un estado se tiene que ir a otro, ya sea Miami o en Hong Kong", comienza diciendo Dianela.

"Aquí todo es relativo, yo conozco a gente que no le ha ido bien en otros estados y aquí en Miami les ha ido bien. O simplemente hay gente que ha venido porque no les gusta el clima de ahí arriba. Pero ahora lo quieren hacer ver como que Miami es malo porque es malo para el que no pudo salir adelante aquí, pero hay mucha gente que sí ha podido. Esta ciudad le ha dado la oportunidad a muchas personas de montar su negocio, es injusto hacer creer que Miami es un lugar malo o no se puede vivir, porque no es la realidad.", agregó.

Estas declaraciones han provocado un sinfín de comentarios, entre quienes respaldan la afirmación de esta cubana y entre los que prefieren vivir en otros estados.

"Me fui a Houston un año y fue mi peor experiencia. Regresé a Miami y nunca más salgo de aquí. Es la ciudad más bella del mundo. ¡Viva Miami!", "Yo me fui de Miami y fue la mejor decisión que tome en este país, hasta ahora", "Cien por cien de acuerdo contigo, los que fracasan le echan la culpa a Miami y en realidad son ellos los culpables", "Yo viví 20 años en New Jersey y me mudé para Miami.. aquí llevo 35 años y no me voy de aquí porque no cambio Miami por ninguna otra ciudad" o "Tienes toda la razón pero no se puede negar que la inflación con las rentas ya se pasan", son algunos de los comentarios que se leen.