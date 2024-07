Cubanos cuentan lo que gastan al mes en Texas: "Mudarnos de Miami nos cambió la vida"

Cambiarte de ciudad puede cambiarte la vida, como le pasó a una pareja de cubanos en Estados Unidos cuando se mudaron de Miami a Texas.

En un vídeo que compartieron en la cuenta de @gendrito de TikTok, esta pareja comentó que vivir en Texas es la mejor opción para los recién llegados a Estados Unidos debido a los beneficios económicos que obtiene por los costos de vida, más bajos que en Miami.

En el vídeo, los cubanos detallan sus gastos mensuales para ilustrar las diferencias entre ambas ciudades. Uno de los puntos más destacados es el costo de la renta, que en Texas asciende a 700 dólares mensuales, una cifra considerablemente inferior a la que se paga en Miami. Además, mencionan que el seguro del carro les cuesta 96 dólares al mes, un precio que también consideran mucho más accesible en comparación con el de Miami.

La pareja también aborda el costo de las salidas y el entretenimiento, mencionando que la cantidad máxima que han pagado en un restaurante, incluyendo propina, es de 80 dólares. Esta cifra resalta como otro ejemplo de los ahorros significativos que han experimentado desde su mudanza.

Finalmente, resumen sus gastos mensuales en un total de aproximadamente 2,500 dólares, lo cual incluye todos sus costos de vida. Con este vídeo, la pareja busca animar a otros recién llegados a considerar Texas como una opción viable para establecerse.

"Mudarnos de Miami para Texas nos cambió la vida. Si eres recién llegado la mejor opción no es Miami, es Texas por todos los beneficios que trae. Los costos de vida son mucho más baratos que los de Miami. Te vamos a decir que es lo que nos cuesta vivir en Texas", dicen al principio del vídeo.

En los comentarios, encontramos diferentes reacciones. "En lo único que se ahorran es en la renta lo demás veo que es lo mismo nada de diferencia", "¿700 dólares? Vivirán en un pueblito pequeño, en cuidad grande como dallas, Houston Austin, un apartamento de 1 recámara $1600", "Los apoyo, en mi caso me fui de Miami para San Francisco y aunque la ciudad es cara, el salario es mucho mejor. La verdad me cambió la vida", "Bro, vivo en Texas, la verdad no he visto esos precios" o "Eso es lo que pago yo de renta en Miami, 2500".