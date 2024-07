Cubana en Estados Unidos indignada por el dinero que tiene que pagar de seguro por su Tesla

Una cubana en Estados Unidos ha recurrido a TikTok para pedir la opinión de la comunidad sobre el elevado costo del seguro de su Tesla. El vídeo, que rápidamente se volvió viral, superó las 400 mil reproducciones en pocas horas.

La protagonista de este vídeo viral Yesenia Marrero (@yesis_life), propietaria de un auto eléctrico Tesla, expresó su asombro y frustración:

"Dueños de Teslas, tengo una pregunta bien seria. ¿Cuánto pagan ustedes de seguro? Porque el precio que me acaban de dar yo todavía estoy como que no puede ser. Me cotizaron 865 dólares mensuales de seguro. ¿Cómo es eso posible? Pero si este carro es antichoque, que hay en el mundo. Un carro más seguro que esto no lo hay. Está más caro el seguro que la letra. No tengo choques, reclamos, nada. ¿Cómo 860 dólares de seguro? Si esto es así, bye bye Tesla", comenta incrédula mientras conduce.

Las declaraciones de Yesenia generaron una oleada de respuestas. Algunos usuarios compartieron los precios que pagan por sus seguros, mientras que otros la criticaron duramente. Ante los comentarios negativos, Yesenia no dudó en responder en otro vídeo: