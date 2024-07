Asesinan a una madre cubana en España

Una mujer de origen cubano fue asesinada por su pareja, un español de 62 años, en la localidad de Antequera, en la provincia andaluza de Málaga, España.

La víctima -cuya identidad no ha trascendido- tenía 50 años y era madre de una menor de edad, que no está claro si era hija común con su agresor.

El feminicidio tuvo lugar en la noche del pasado 5 de julio cuando tras una disputa doméstica el hombre asfixió a la mujer.

Fue precisamente el agresor quien dio la voz de alarma al ver que la mujer no respondía. El hombre avisó a una vecina, quien encontró a la víctima junto a una acequia, en la parte posterior de la casa y le practicó los primeros auxilios a la víctima, que todavía estaba agonizando, y alertó al 112.

Al lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de la Policía Nacional, pero no pudieron hacer nada por la víctima.

Al observar que presentaba signos externos de asfixia por sofocación, las activaron el protocolo ante casos sospechosos de muerte violenta.

La pareja había comenzado su relación sentimental en el 2010 y residía en una finca familiar que compartían con la madre y el hermano de él.

Los agentes de la Policía Nacional aún no han podido determinar si ese fue el detonante de la agresión, pero lo que sí han podido constatar es que la convivencia entre ellos no era buena.

Interrogado por la prensa, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, indicó que el deseo de la mujer era separarse de su pareja, lo que pudo ser lo que desencadenara la pelea.

El Ayuntamiento de Antequera convocó una concentración de repulsa este martes en la puerta del consistorio con el objetivo de mostrar solidaridad con la víctima y su familia, y condenar este acto de violencia de género.

El alcalde se mostró visiblemente conmocionado por el crimen machista.

“Es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en el término municipal de Antequera. Siempre que lo escuchas en la televisión o en la radio, impacta, pero cuando ya lo sientes, lo vives o lo tienes en tu casa y en tu ciudad, te hace reflexionar mucho más. No es un caso anónimo. La verdad es que siento muchísimo y me emociono porque no entiendo por qué el ser humano llega a este extremo y además con los débiles, con los hijos, las mujeres y las familias, haciéndolos sufrir", declaró Barón, quien deseó que algo así no se repita.

"Nadie merece morir por ninguna causa, pero menos por esta, por la envidia, la posesión. No sé qué le puede pasar por la cabeza a un hombre o a una persona para quitarle la vida a una mujer”, añadió.

“Detrás de cada víctima hay una vida desgarrada y una familia destrozada. Esto cada vez se vuelve más cuesta arriba, pero desde el Gobierno andaluz estamos poniendo todas las pautas para intentar que esto llegue a ser violencia cero, aunque es complicado”, dijo por su parte Loles López, la consejera de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 21 en 2024 y a 1,265 desde que se empezaron a recopilar estos datos, en 2003.

El Ministerio de Igualdad de España recuerda la disponibilidad del teléfono 016 para cualquier denuncia de violencia, así como consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016. Estos servicios funcionan las 24 horas todos los días de la semana.

Además en situaciones de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). También se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS para enviar una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha convocado una reunión el próximo miércoles con los responsables de las ocho unidades provinciales contra la violencia de género y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para analizar de forma específica los seis asesinatos registrados en Andalucía desde que comenzó el año, además de dos menores por violencia vicaria.