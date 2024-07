Cubano indignado por la conducción de Miami: "Si eres recién llegado, no hagas esto"

Un cubano de Miami expresó su frustración con los conductores impacientes y desconsiderados que encuentra diariamente mientras trabaja haciendo entregas en un vídeo de TikTok que se volvió viral.

En el video, compartido por @loboalfa.1 y titulado "Miami y sus choferes", este cubano declara: "A diario nos tenemos que topar con esto las personas que trabajamos en la calle y tenemos que hacer delivery. A los apurados, a los que no quieren hacer la cola, a los que siempre se quieren meter delante. Esto está bien para mí que estoy haciendo delivery y necesito que la mercancía llegue lo antes posible. Sin embargo, yo hago la cola. Pero que mal me cae esta gente. Ellos cuanto más para delante mejor. No sé cuál es su justificación. Yo no sé cuál es el motivo, el problema es que si eres recién llegado, tienes la licencia nueva y te mudaste para Miami, no lo hagas. Haz la línea."

El video, que rápidamente acumuló miles de vistas y comentarios, está causando debate en TikTok, donde muchos expresaron lo que opinan sobre el tráfico de la Ciudad del Sol. "Así mismo es... no queda de otra que tener paciencia lamentablemente", "Parece que van para una reunión importante, y mentiras van para su casa", "Por eso no me gusta Miami" o "No es solo Miami, es todo el mundo. Literal", dicen algunos usuarios.