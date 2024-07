Cubana lanza mensaje a recién llegados a Estados Unidos: "Si yo hubiera oído esto, me habría ahorrado miles de dólares"

Una cubana de Miami ha compartido el consejo que le habría gustado escuchar cuando llegó a Estados Unidos. Un mensaje para los recién llegados, que desde su experiencia, las personas que busquen una nueva vida en el país deberían tener en cuenta.

El video de la usuaria de TikTok @karlybeautyservices lo tituló: "Cosas en las que me arrepiento tanto de haber gastado mi dinero cuando llegué de Cuba"

"Si estás llegando de Cuba, te voy a dar un consejo que me dieron y que no escuché", comienza diciendo la cubana. "Si yo hubiera oído esto, me habría ahorrado miles de dólares. Habrá muchas personas que no estarán de acuerdo conmigo, pero aquí la verdad es que todos los trabajos necesitan licencia o una certificación".

La joven explica que, aunque estudiar y superarse es importante, no es necesario pasar todos los cursos y obtener todas las licencias que otros recomiendan. "Razonen, eres una sola persona. No puedes ser asistente médico y todo a la vez. Todos esos cursos cuestan dinero, más todo lo que te piden para los cursos", comenta.

La cubana admite tener cursos de bienes raíces y de asistente médico, pero que no está ejerciendo ninguna de esas profesiones. "Ahora mismo, podría haberme ahorrado ese dinero que gasté en esos cursos. Esos cursos siempre van a estar ahí, pero no vale de nada que los tengas guardados en una gaveta como un dinero invertido", dice.

El video también aborda la dificultad de encontrar trabajo en Estados Unidos sin contactos o experiencia previa. "Aquí es bastante complicado conseguir un trabajo sin que conozcas a alguien o tengas experiencia. A menos que ya sepas que tienes un foco en esa profesión", afirma.

La cubana concluye su mensaje instando a los recién llegados a invertir sus recursos sabiamente. "Si van a hacer algo es para ejercerlo, no para guardarlo. No digo que no estudien, pero quiero decir que rindan sus recursos".

En los comentarios muchos han compartidos sus experiencias sobre los desafíos de ser un recién llegado y algunos coincidieron con esta cubana.