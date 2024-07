Luchador cubano Yasmani Acosta anhela ser el abanderado de Chile en París 2024

Con un extensa hoja de competencias a nivel regional y planetario, el luchador cubano Yasmani Acosta deviene una de las principales figuras de la delegación de Chile a París 2024, de ahí que no oculte su deseo de ser el abanderado de la comitiva en los próximos Juegos Olímpicos.

En diálogo con la página digital latercera.com, el gladiador contó sin tapujos que si bien el tema lo “ilusiona mucho”, ve complicado concretar su sueño debido a que “hay mucha xenofobia” en el país.

“Me ilusiona mucho, pero yo siempre he tenido mis dudas. Muchos aman a los migrantes, pero con este hito que se ha destapado de migración también hay mucha xenofobia”, señaló el nacido en Santiago de Cuba.

Yasmani Acosta/X/©Deporte Chileno

En esa línea, el grequista agregó que “las personas son inteligentes y saben diferenciar al inmigrante bueno del malo, pero siento que todavía existe xenofobia. Hay personas que no lo dicen abiertamente, porque temen lo que vaya a decir el público”.

“Yo quizás he tenido esa visión, quizás es correcta, quizás no, pero sí me gustaría ser abanderado, pero sé también que a ojos de otras personas soy un migrante. En un evento tan importante, que es un hito para Chile, ojalá piensen cómo debería ser”, puntualizó el luchador de acuerdo con el medio Publimetro.

“Si no termino siendo yo, pero es cualquier otro inmigrante sería bueno, porque al final estás dando un impulso, lo estás haciendo visible. Las grandes potencias tienen muchos migrantes”, manifestó el medallista de bronce en los Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

“¿Tú me vas a decir que Francia ganó un Mundial solo con franceses? ¿Tú me vas a decir que los americanos no nacionalizan a jamaicanos? Si lo hacen las grandes potencias, nosotros que estamos en pañales, ¿por qué no lo vamos a hacer? Tienes que abrirte a ello, decir ‘¿tú eras haitiano? Ya no importa, ahora eres chileno, vas a competir por Chile y te amo como cualquiera’. Creo que sería bonito, porque son personas que van a aportar”, comentó el laureado deportista.

Yasmani Acosta es uno de los principales exponentes de su categoría a nivel universal, en la que destaca por haber alcanzado el cuarto lugar en Tokio 2020 en los 130 kilogramos.

En 2015, mientras participaba en el campeonato Panamericano específico de su disciplina en Santiago de Chile, decidió no retornar a Cuba.

Ese paso lo llevó a trabajar como guardia de seguridad durante dos años, periodo en el que no tuvo entrenamiento deportivo y se encontraba en proceso para obtener permisos de competencia.

Una vez conseguido el permiso en 2017, retomó su carrera deportiva estableciéndose en el Centro Olímpico de Chile.

En su primer año representando a la nación sudamericana, Acosta se alzó con una medalla de plata en el Campeonato Panamericano del deporte y una de bronce en el torneo mundial.

El 2018 fue otro año significativo para él, ya que, además de recibir la ciudadanía chilena, logró una medalla de bronce en los Campeonatos Panamericanos, oro en los Juegos Sudamericanos y se ubicó en la octava posición en la lid planetaria.

El año 2019 le vio sumar otro bronce en los Campeonatos Panamericanos, y ha brillado en diversos Grand Prix europeos.

Además, obtuvo el oro en el Campeonato Panamericano de 2020, garantizándose así un lugar en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde quedó a un paso del podio tras finalizar en la cuarta posición.