Tras 3 años en EEUU, madre cubana de 3 hijos se matricula en Universidad de Miami para perseguir su sueño de aprender inglés

Una cubana residente en Miami ha conmovido a muchos con un video publicado en TikTok, donde comparte su experiencia y motivación para superarse a sí misma. La mujer, mamá de tres hijos, narra su lucha por aprender inglés y cumplir su sueño de estudiar una carrera en Estados Unidos.

En el video, la cubana Anaidys Ramírez (@anaidysramirez) cuenta que se matriculó en la Universidad de Miami-Dade para estudiar inglés con crédito, esto le permitirá estudiar una carrera después de terminar los niveles de inglés

"Llevo tres años en este país y siempre he querido estudiar inglés, pero tengo tres niños y no cuento con mucha ayuda. Mi mamá no está aquí, siempre esperé a mi mamá. Y la realidad es que han pasado tres años y mi mamá no ha venido porque no tengo control de eso y yo no he aprendido inglés.", comenta esta madre cubana.

La mujer destaca la importancia de tomar acción a pesar de las circunstancias: "Lo que quiero decir es que el tiempo va a pasar de igual manera y si tú no haces nada no vas a obtener nada. Siempre se puede. Escuché hace poco la frase de 'Todo queda lejos cuando no se quiere ir'. Siempre queremos llevar a cabo nuestros planes; lo importante es visualizar nuestras metas. Cuando se quiere se puede. Perdemos tiempo en cosas que no nos van a dar ningún beneficio."

Su mensaje ha resonado entre muchos cubanos de TikTok, quienes la han felicitado por su determinación y valentía.