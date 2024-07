Pegao sin salir: Quinto EP de Oniel Bebeshito ya calienta las redes, pero el cantante retrasa el estreno

De un éxito en otro, Oniel Bebeshito continúa en la cima de la popularidad entre los amantes de género urbano de Cuba, pero mientras sus fanáticos esperaban el lanzamiento de su nuevo EP este viernes, el cantante acaba de anunciar que retrasa el estreno.

“Hoy quiero informarles a todas aquellas personas que me siguen que están esperando hoy mi 5to EP de 22 Caminos y están al pendiente de toda mi música que he decidido retrasarlo para la próxima semana ya que no me siento ahora mismo al 100%. Espero que me entiendan. Las cosas se hacen bien, si no, no se hacen. Mil disculpas”, escribió el reguetonero en una de sus stories de Instagram.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Aunque sin dudas la noticia ha decepcionado a los fans que esperaban ansiosos su nueva música, lo cierto es que desde hace días los temas de esta producción musical ya están sonando en las redes sociales.

El quinto EP de Bebeshito, que por nombre 22 Caminos, incluye cuatro temas, uno en solitario “Que rico me siento”, y tres colaboraciones, “Súmale” con Wow Popy, “A la mano” con Ja Rulay y “KAPEBENE” junto a Payaso Por Ley, Knedy y Seniel Bermúdes conocido como Abusador NBA.

De estas canciones la que más pegada está en las redes es justamente “Que rico me siento”, y es que Bebeshito se ha dado a la tarea de poner a bailar a sus seguidores con el challenge del tema.

Los videos con esta canción de fondo circulan en las redes y claro está muchos han creado sus propias coreografías con el estribillo que resulta súper contagioso.