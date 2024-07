¡A bailar El Caballito con los chicos de Cuban Flex!

Por estos días “El Caballito”, el tema de la colombiana Fariana y la agrupación de merengue Oro Sólido, es tendencia en el mundo de las redes sociales.

Muchos se han sumado a bailar el challenge de esta canción y no podían faltar los chicos de Cuban Flex con sus sensuales movimientos.

A torso descubierto, como ya es costumbre, los bailarines cubanos se desataron con otra de sus coreografías que son la envidia de los amantes del baile.

Semejante derroche de soltura y movimientos captó la atención de sus seguidores en Instagram: “¡Por fin! Alguien que lo bailó bien ¡perfecto!”; “El final lo hicieron muy bien me encantó”; “Agua y fuego los caballitos flex”; “Los mejores mis cubanos”; “El mejor que vi me encanta”; “Wao, wao qué caballitos”; “Cada vez me gustan más… lo fácil que parece eh”; “Excelentes y muy profesionales, para mí son los mejores”.

Aunque hubo infinidad de elogios para su baile, también unas cuantas fanáticas lanzaron piropos para los chicos, algunos bastante subiditos de tono.

La propia Fariana celebró con este baile ser tendencia en TikTok, y en YouTube “El Caballito” tiene más de 16 millones de reproducciones a poco más de un mes de su estreno.

Y tú, ¿te atreves a bailar a ritmo de “El Caballito”?