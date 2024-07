Mily Alemán deslumbra en Mykonos con un bañador Fendi y le dicen "Diosa cubana"

La modelo cubana Mily Alemán está disfrutando de unos días mágicos en Mykonos, Grecia, un paradisiaco escenario que ha sido testigo de las sensuales curvas de la pareja de Alexander Delgado, quien está paseando sus mejores modelitos en la isla griega.

Durante estas vacaciones, la empresaria ha compartido fotos en su perfil de Instagram, imágenes con las que se ha robado los suspiros de más de un seguidor. Una de las imágenes que más reacciones ha generado entre sus fans es en la que luce un bañador de Fendi.

La pareja del Monarca ha recibido todo tipo de piropos, halagando su escultural cuerpo y elegancia.

"Este es el tipo de mujeres que con dinero se ven hermosas y sin él también. Mily es sublime, una mujer llena de elegancia cuya belleza y porte no se definen por lo que tiene, sino por lo que es. ¡Qué bella es! Dios bendiga tu vida y tu familia", "Como dice Carolina Herrera, la elegancia no va con el dinero sino con su forma, y Mily es una diosa con poco", "Eres única, Mily", "Fina y delicada" o "Wow, sin duda alguna no nos dejas de sorprender, Diosa cubana. Dios te bendiga", son solo algunos de los comentarios que le dedicaron a la modelo por sus fotos en bañador.