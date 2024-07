Bebeshito responde a las críticas por incidente con una fan: "No tengo que disculparme con nadie"

Oniel Bebeshito ha recibido infinidad de críticas por el incidente con una fan en pleno concierto en Camagüey, sin embargo, no se quedó callado y hasta compartió en sus redes las imágenes de este momento.

En dos ocasiones la joven, que se hace llamar en Instagram “La tigreza hp”, subió al escenario y se lanzó sobre el cantante, según sus declaraciones para abrazarlo, pero el equipo seguridad presente en el lugar intervino y en la segunda oportunidad la alejó del artista y por la fuerza la bajaron del escenario.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

No obstante, para Bebeshito el comportamiento de la muchacha está muy lejos de ser el de una verdadera fan.

“El chisme se trata de eso, de chisme. Yo en lo personal he tenido que tragarme todo lo que se está hablando de mí que si maltrato a las mujeres, que si no sé qué más, las personas que estaban en el concierto saben la verdad de lo que pasó yo no tengo que argumentar nada ni dar mi opinión de nada. Cómo estás Bebeshito, esa pregunta solo me la ha hecho mi familia, mis amigos y mis fans reales. Yo cancelé un concierto que tenía al otro día porque tenía la parte izquierda de la cara hinchada cuando terminé el concierto”, escribió el reguetonero en una de sus stories en Instagram.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

“Yo tengo la conciencia demasiado limpia sabiendo que pertenezco al 5% de hombres que nunca en la vida le han puesto un dedo a una mujer arriba, YO ME CRIÉ CON MUJERES. Pero eso es algo que nunca discutiré y menos con personas que solo vienen a comentar cuando es algo negativo”, añadió en su publicación.

El cantante también aclaró que las personas que bajaron a la joven por la fuerza del escenario no pertenecían a su equipo de seguridad: “Yo estoy cantando para miles de personas yo no puedo acompañar a nadie cuando lo estén bajando yo tengo que seguir mi concierto así que en ningún momento vi cómo bajaron a la muchacha”.

A aquellos que lo han criticado tras el incidente también se dirigió y de paso compartió la definición de fan: “Yo desde que me levanté hoy me he dedicado a una sola cosa y es bloquear a todo el que ha hablado mierda sobre mi persona sin saber. El día que yo no tenga la razón en algo pediré disculpas porque así me educó mi mamá, hoy no tengo que disculparme absolutamente con nadie”.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

Por su parte, “La tigreza hp”, a través de Instagram dijo que su intención solo fue tocar y abrazar al artista porque es su fan y aseveró que lo que hicieron en su contra fue abuso.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

En sus publicaciones en Instagram agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo tras el incidente.