"Poco a poco; no se dejen caer": Cubano en Estados Unidos envía mensaje de aliento a recién llegados

En un reciente vídeo compartido en TikTok, un usuario cubano se dirigió a los compatriotas recién llegados a Estados Unidos para enviarles unas palabra de confianza y fortaleza, sobre todo, para las primeras etapas de adaptación al nuevo país.

En el vídeo, que ha captado la atención y apoyo de la comunidad, superando los 1000 likes en tan solo 12 horas, habla de las etapas por las que pasan todos los inmigrantes al llegar.

El creador de contenido, conocido como @i.am.ivey, contó cómo los primeros meses están marcados por el "gorrión" y la nostalgia intensa por todo lo que se dejó atrás, desde familiares hasta pequeños detalles como mascotas o pertenencias. Esta etapa inicial también incluye la frustración por no dominar el inglés y la abrumadora cantidad de trámites e información que deben procesar.

El cubano, conocido por sus mensajes reflexivos y motivadores en las redes, intenta infundir confianza y tranquilidad en quienes dan los primeros pasos, haciéndoles saber que estas son etapas comunes por las que han pasado muchos inmigrantes y que, aunque el primer año puede ser extremadamente difícil, es crucial no dejarse vencer por la tristeza. De igual manera los animó a perseverar, a ver el proceso como un camino de aprendizaje y adaptación que eventualmente conducirá al éxito y la estabilidad.

El mensaje de @i.am.ivey ha resonado profundamente con otros usuarios de TikTok, quienes han dejado numerosos comentarios, compartiendo sus propias experiencias y agradeciendo sus palabras de apoyo: "Toda la razón del mundo, es duro pero adelante"; "Aquí tengo tres meses y echando pa'lante"; "Como dice la canción, todo se extraña aunque vivas donde vivas pero hay que darle pa'lante"; "Palabras muy reales, yo estoy pasando ese proceso ahora en el tema de búsqueda de trabajo y realmente me desespero"; "Sí es fuerte, pero con el favor de Dios saldremos adelante"; "Amigo, es así, llevo cuatro meses en Houston y de verdad es complicado, pero no me rindo ni lo haré, don't give up"; "Se extraña pero para adelante, no fue mi caso pero tuve buenos amigos que después de 20 años todavía son familia"; "Esto es de valientes y de tiempo"; "Así mismo es", reaccionaron algunos.

"Se siente mucha tristeza vengas de donde vengas, pero después va uno cicatrizando, lo bueno es que se puede hacer videollamada, antes eran solo cartas."; "Gracias por tus palabras, es desesperante, llevo tres meses aquí, no soy de comentar pero escucho muchas de tus publicaciones, gracias"; "Gracias llevo cinco meses y es difícil, pero gracias a Dios estoy aquí, bendiciones"; "Duro, durísimo, lo que le ha pasado a los cubanos no tiene perdón, gracias por transmitir ese ánimo"; "Muchas gracias, estoy en el gorrión ahora, la frustración... me sentí muy identificada", comentaron otros.