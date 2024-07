Aplauden a cubana por animarse a subir videos en TikTok de su casa: "No podemos aparentar lo que no somos"

Una cubana residente en Pensilvania ha conmovido a la comunidad de TikTok con un video honesto y auténtico. En el video, la mujer explica su dilema sobre compartir contenido en la plataforma debido a la apariencia de su hogar.

"Estuve pensando mucho si subir este video porque todas las chicas que hacen este tipo de contenido tienen casas muy lindas, y la mía no es la más bonita. Pero al final me decidí a subirlo porque no podemos aparentar ser lo que no somos. Esta es mi realidad y esta es mi casa. Y no debo tener vergüenza por eso, aquí estoy feliz y es más importante tener la casa limpia y organizada", expresó con sinceridad @eli96114, antes de mostrarse cocinando y limpiando su hogar.

El video se volvió viral, y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Muchos usuarios elogiaron su valentía y autenticidad con mensajes como:

"Así es, lo importante es la felicidad, mi amor. Lo económico va y viene", "Nueva seguidora. No sientas pena de tu casa lo importante es que tienes un techo donde dormir con el favor de Dios, además tu casa es hermosa", "Tu casa es hermosa, no dejes de subir videos por esa razón. Como dices, lo más importante es la limpieza", "¿Por qué vas a tener vergüenza? Quizás seas más feliz que cualquiera que tenga una bella casa. Saludos y bendiciones", "Yo veo una linda casa y un hermoso hogar".

Este mensaje cargado de honestidad que refleja valentía por parte de esta cubana ha resonado profundamente con muchos, recordándonos que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la gratitud por lo que se tiene.