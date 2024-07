Cubana de Kentucky lanza mensaje a los cubanos recién llegados: "No tienen ni idea"

Una cubana residente en Kentucky (@zuleeeeeee87), que trabaja en el área de los seguros, ha compartido un video en TikTok donde reflexiona sobre la actual situación de los precios seguros en el estado y ofrece consejos a los recién llegados.

"Se siente la falta de compañías que den precios competitivos para casas", explicó. Sin embargo, lo que más preocupa a esta profesional es el incremento en los precios de los seguros de autos.

En su mensaje, hace un llamado a aquellos que llevan tiempo en Estados Unidos para que orienten a los recién llegados sobre el verdadero costo de poseer un automóvil en el país. "A las personas que llevan bastante tiempo en este país o a los que no llevan tanto y les están llegando amigos o conocidos a este país, guíen un poquito a esas personas que no saben en lo que se van a meter cuando compran el carro", dijo.

Describió la situación como crítica, especialmente para quienes se están iniciando. "Llegan personas desinformadas y que cuando compran el carro no tienen idea que el seguro de auto les puede costar una barbaridad. Estamos hablando de precios altos. Una cantidad significativa sobre todo a personas que se están iniciando. Los precios están subiendo cada vez más. Todo el costo de los autos y de sus reparaciones está subiendo, y por ende todo va a seguir subiendo".

La cubana relató la experiencia de un hombre que la contactó, desesperado después de recibir varias cotizaciones de diferentes compañías, todas por encima de los 400 dólares mensuales. "Él lleva 3 meses en este país y está desesperado porque no sabe si utilizar el carro, volverlo a vender, no puede ponerle su nombre porque no tiene seguro", explicó. Ella, ante su situación, le recomendó que busque la ayuda de algún familiar o amigo.

La situación se presenta difícil no solo para los recién llegados, sino también para aquellos que llevan más tiempo en el país. "Es bien difícil, ojalá que en algún momento comience a cambiar. Para los que estamos tiempo aquí nos la estamos viendo feas con los seguros. Las personas que están llegando no tienen ni idea."

Finalmente, mencionó que en Florida, los propietarios de viviendas son los más afectados por los altos precios de los seguros de casas, señalando que la crisis de los precios de los seguros está extendida en todo el país.

Este video ha resonado entre muchos usuarios de TikTok, especialmente entre los cubanos, que coinciden en que los precios están altos.