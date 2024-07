Polémica por detención de un hombre en céntrica calle de Santiago de Cuba

La detención de un hombre por la policía en la emblemática calle peatonal de Enramadas, en Santiago de Cuba, ha generado polémica entre quienes lo tildaron de ladrón de celulares y quienes rechazan esa versión, entre ellos el propio implicado.

Un video difundido en redes sociales por el periodista Yosmany Mayeta Labrada mostró el momento en que el sujeto era detenido por la policía en medio de numerosos testigos que pasaban por la zona.

"Yo no he robada nada. Graba ahí. Me trabó a golpes a golpes por gusto, por gusto", se escucha decir al hombre mientras la policía lo conducía a pie para la segunda estación de la policía, conocida como "El Palacete".

En el apartado comentarios, varios testigos explicaron que la policía le pidió el carnet de identidad al joven, quien se puso nervioso y se mandó a correr porque él acostumbra a vender cadenas y otras prendas en esa zona.

"Lo que pasa es que los policías no saben hacer su trabajo. Me llevaron por gusto, confundido con otra gente. Todos esos singaos... Yo nunca he estado en nada de eso. Miren los comentario de la gente que me conocen", escribió en el apartado comentarios Yaisel Ramírez López, quien se identificó como el hombre que resultó arrestado en las imágenes.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Varios confirmaron conocerlo y corroboraron su versión.

"Corrió por nervios no por delito. Después que le hicieron pasar por ese bochorno sin necesidad ayer mismo fue absuelto y en la realidad él que tuvo pérdidas fue él, que le robaron sus pertenencias y le golpearon sin necesidad", argumentó una mujer.

Otros se mostraron con dudas: "El ladrón siempre dice q no hizo nada", apuntó un comentarista.

Un tercer grupo dio fe de que esa zona de Enramadas es caliente y pasa de todo, incluidos muchos robos.

"Dios mío, ya no se sabe a quién creerle", sentenció confusa una internauta en medio de un panorama donde las denuncias de todo tipo se suceden a diario.