Cubana en Miami: "Llevo 10 años aquí y no me voy"

La cubana @teresacreandoestilofg ha causado revuelo en TikTok al responder a una usuaria que afirmaba que en Europa había calidad de vida, mientras que en Estados Unidos se vivía para trabajar.

Teresa, quien vivió varios años en España antes de mudarse a Miami, ha sido clara en sus redes sobre las oportunidades de crecimiento y emprendimiento que ha encontrado en Estados Unidos, en comparación con las limitaciones que enfrentó en España.

"Yo llevo 10 años aquí en la ciudad de Miami y no me voy, esta ciudad me encanta. Siempre digo, calidad es lo que tú te propones. Entonces, si tú llegas a este país y dejas el cubaneo y te enfocas en tu trabajo, en montarte tu negocio, tu sueño americano, con sacrificio y trabajo lo puedes lograr. Cosa que en España no, en España el sueño europeo es para los europeos y para pocos europeos", defendió en su respuesta.

"Yo llegué solita y, a día de hoy, estoy feliz de poder tener mi negocio, de vivir de ello y tener la calidad de vida y la vida de lujo que, como he dicho en otros videos, ni en sueños vivía yo en España o podía vivir como vivo aquí", continuó en sus palabras que han provocado decenas de comentarios en TikTok, donde muchos han compartido experiencias y opiniones.

Algunos han respaldado la visión sobre Estados Unidos de esta cubana emprendedora. "España es la depresión total... eso que dicen que hay calidad no sé de qué hablan, porque para hacer un negocio los impuestos están por el cielo"; "Doy fe de ello, yo llevo 18 años en España y sé de lo que hablas. Tristemente, aquí vamos de mal a peor"; "Yo vivo en Italia y tengo una peluquería y todo es para pagar y pagar, no se puede ahorrar"; "En España los impuestos para los emprendedores te comen. Yo como española me quiero ir de aquí"; "España no sirve para emprender. Todo son impuestos, y para adquirir una vivienda debes durar mínimo 30 años pagándola. No vale la pena pasarte la vida para pagar un piso"; "En España el gran sacrificio es tener un trabajo y los sueldos ni hablar", apoyaron algunos.

Otros, en cambio, destataron las posibilidades de éxito en España con esfuerzo y determinación: "Tengo una empresa en España, claro que se puede con los pies en la tierra y con esfuerzo y lucha"; "España te da muchas cosas que no te las proporciona Estados Unidos y al revés también empezando por ahí. Tenéis más interés en obtener la nacionalidad cosa que no te proporciona Estados Unidos"; "Yo llevo 28 años en España y me lo a dado todo, finca, casa y mi familia, pero si allá te va mejor los cubanos somos luchadores y emprendedores, me alegro te vaya bien, saludos y bendiciones"; "Yo llegué a España y tengo mi negocio, he logrado muchas cosas y lo sigo haciendo; creo que es proponérselo y luchar"; "En cualquier país desarrollado con sacrificio puedes vivir tranquilo, no con lujos pero tranquilo. Pero se necesita sacrificio"; "Yo en España he vivido mi sueño, tengo mi negocio, mis horarios y feliz de lograr todo mis hijos en colegios privados y soy cubana", opinaron.

¿Y tú qué crees de este debate que aún sigue sumando opiniones?