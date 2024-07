Silvio Rodríguez arremete contra nuevas medidas económicas en Cuba

Silvio Rodríguez se ha pronunciado con dureza sobre el gobierno cubano y sus políticas económicas erradas, de las que llegó a decir que están destruyendo el país.

Desde la discreción de su blog Segunda cita -donde el compositor de Ojalá filtra los comentarios de terceros- Silvio opinó sobre el demoledor análisis del economista Juan Triana Cordoví, profesor del oficialista Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de la Habana, quien esta semana echó en cara a Díaz-Canel que no reconozca su responsabilidad ante el evidente fracaso económico.

Fue en respuesta a ese artículo de Triana Cordoví que Silvio ha dicho lo suyo “a tiempo y sonriente”, como anticipara en su canción Resumen de noticias.

“Armamos un aparato complicado que en determinado momento pareció funcionar, pero ahora es un lastre”, dijo, y a continuación citó unos versos de su tema Sea señora: “Cuando las alas se vuelven herrajes / es hora de volver a hacer el viaje / a la semilla de José Martí”.

“Como dijo Fidel varias veces: sólo nosotros mismos podemos destruir esto. Es triste verlo, pero creo que es lo que está pasando", deslizó el trovador.

"Si no desarmamos rápidamente lo que nos lastra, nos van a tragar nuestras propias creaciones. Ya nos están masticando. Despertemos”, alertó.

En otra parte de su comentario al artículo de Triana, Silvio Rodríguez se refirió a las “serpienticas del 74”, ello en clara referencia a su icónica canción Sueño con serpientes, de las que dijo que hoy “son monstruos horrendos”.

A continuación, sin pelos en la lengua, arremetió contra las trabas que dificultan todo paso adelante en Cuba.

“Hay tantas -pero tantas- trabas burocráticas que sé que han sufrido varios potenciales inversores que han desistido de realizar proyectos por las largas que el aparato gubernamental pone”, apuntó.

“No voy a entrar en detalles, pero esto se da tanto en inversiones de afuera como en ideas de cubanos inteligentes y creadores que no se han querido ir, que siguen apostando por su país, que llevan años tratando de hacer cosas que nos serían beneficiosas pero que una burocracia enfermiza no deja realizar”, añadió.

Captura de Blog Segunda Cita

¿Despertó Silvio Rodríguez?

No es la primera vez en los últimos meses que el autor de Unicornio, de 77 años, comenta verdades de perogrullo para muchos, pero de las que él parece haberse desayunado hace poco.

En junio de 2023, en otro sonado comentario en su blog, dijo que el gobierno cubano necesitaba "un cambio de mentalidad" y "perder el miedo" a modelos económicos con los que se pueda garantizar el bienestar colectivo.

Hace poco reconoció que ya no se siente cómodo cantando la frase "Vivo en un país libre", fragmento de su no menos icónica Pequeña serenata diurna.

En entrevista con The Associated Press, admitió que la crisis en Cuba es "terrible", especialmente para los ancianos que dedicaron su vida a la revolución y ahora no tienen suficiente para sobrevivir.

“La mayoría de la gente en todas partes sólo quiere vivir sus vidas en paz, hacer un pequeño progreso, tener algunas oportunidades", apuntó.

Previamente, en una entrevista con El Español en marzo, Silvio Rodríguez se mostró comprensivo hacia los jóvenes que emigran de Cuba debido a la crisis reinante en la isla.

El trovador, que lanzó recientemente el álbum número 22 de su carrera -titulado "Quería saber"- continúa siendo una voz influyente en el pensamiento de izquierdas en el panorama político y cultural tanto de Cuba como en el resto de América Latina, pero algo en él parece estar cambiando.

"Al menos la mitad del pueblo argentino lo eligió, y por principios eso siempre es algo de respeto", dijo sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, en palabras que no deben haber sentado nada bien, tampoco, en el Palacio de la Revolución de La Habana.