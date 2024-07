Santiago de Cuba celebrará su carnaval en medio de apagones, epidemias e inflación

El régimen no ha olvidado que en Santiago de Cuba el carnaval ha servido históricamente para “liberar” las tensiones de la población. Por esta razón, ha decidido celebrar el Rumbón Mayor a pesar de los apagones, la presencia de los virus oropouche y dengue, y la inflación.

El periódico oficialista Sierra Maestra informó que el Carnaval de Santiago de Cuba, en su edición para adultos, se realizará este año solo durante tres días, del 25 al 27 de julio. En cuanto al carnaval infantil, tuvo una duración de una sola jornada, coincidiendo con este domingo.

Captura / Edición Impresa / Sierra Maestra

“Ajustado a las actuales posibilidades económicas del país, el Rumbón Mayor se realizará del 25 al 27 de julio”, apuntó el vocero del oficialismo, mostrando la realización de la fiesta popular como un esfuerzo y un regalo a la población.

Aunque solo durará tres días, el Sierra Maestra informó que el carnaval de Santiago de Cuba contará con el regreso de las principales áreas bailables, tanto las amenizadas con orquestas en vivo como aquellas con música grabada.

“El 24 de julio, a las 11:00 p.m., en el Parque Céspedes habrá una gala artística esperando el aniversario 509 de la Villa de Santiago de Cuba”, apuntó el periódico en su edición impresa.

el Carnaval de Santiago de Cuba ostenta la condición de Patrimonio Cultural de la Nación, sus ediciones más recientes han sido muy criticadas debido a que la gastronomía ha recaído, en su mayoría, en manos privadas, lo que ha impuesto precios muy alejados del bolsillo del santiaguero común.

En 2023, el cubano Félix Font calificó el carnaval de Santiago de Cuba de este año como "el más malo en la historia" y criticó no solo los precios elevados de las ofertas gastronómicas, sino también la mala organización de las festividades.

Captura de Facebook / Feliz Font

"La avenida de Céspedes estaba vacía, comparando con otros años. La mayoría los quioscos eran particulares, no había uniformidad de ningún tipo en los precios y no muy lejos las entidades estatales, cuyos productos no muy asequibles a toda la población", lamentó el cubano.

Font también criticó que quitaran la música a media noche o la una de la mañana, para después someter a la población a los apagones que tantas molestas causan, apuntó el santiaguero.

Sin embargo, la realidad del Rumbón Mayor en 2024 no será muy diferente debido a que la ciudad continúa sufriendo los molestos cortes de electricidad, a pesar de las promesas del gobierno para el verano.

La presencia confirmada en Santiago de Cuba de los virus de dengue y Oropouche, también complejizan la realización de la mayor fiesta popular en Santiago de Cuba.