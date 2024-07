Actor y cantante cubano Sian Chiong entra a "La Casa de los Famosos México"

El joven cubano Sian Chiong, exintegrante de la boyband Ángeles, se ha convertido en uno de los 14 habitantes de “La Casa de los Famosos México".

El actor y cantante hizo una gran entrada al popular show de televisión junto a la actriz y cantante mexicana Gala Montes.

Sin embargo, desde el comienzo ya tenían un primer desafío, “entrar tomados de la mano y dormir juntos una semana completa o clausurarán el almacén de la comida siete días”, pero ninguno de los dos se amedrentó ante el reto.

Algunos datos curiosos de Sian han creado muchas más expectativas entre sus fanáticas y los seguidores de este show.

Cuando preguntaron al actor si estaba soltero este respondió: “Unos dicen que sí, otros dicen que no, los científicos están investigando”.

Por si quedaban dudas de sus intenciones añadió: “Yo soy como el aventurero, a mí me gustan gorditas, chiquitas, bajitas, a mí me gustan de todo tipo yo no tengo problemas con eso”.

“Como novio soy alguien bastante atento, soy alguien muy cariñoso, que da todo de sí en una relación, me gusta ser detallista, me gusta cumplir los sueños de otra persona”, aseguró, y ya muchos se preguntan si saldrá de “La Casa de los Famosos" con alguna novia.

“Que salga el Sol por donde salga”, es el dicho popular cubano que acompañó a Sian Chiong en su entrada al show de televisión, y con este queda claro que está dispuesto a todo.