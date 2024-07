Maniquíes rojos en tienda de Camagüey desatan burlas en redes

Unos singulares maniquíes de color rojo exhibidos en la entrada de una tienda en la ciudad de Camagüey desataron todo tipo de bromas y burlas en redes sociales en las últimas horas.

Además del llamativo color rojo, el otro dato singular en los dos maniquíes femeninos -uno con peluca y otro sin pelo- es la expresión de los ojos, pues tienen incluso pintadas las pestañas, las cejas y muy delineados los labios, lo que les confiere un toque terrorífico.

"En #Camagüey cuando no llegamos nos pasamos. ¡Qué 'lindos' maniquíes! Tremenda 'estética', principalmente en los ojos. En el mismo corazón de la ciudad y no tienen pena de tener esas cosas ahí", apuntó el periodista José Luis Tan Estrada al publicar las imágenes, que se viralizaron en pocas horas.

Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

No faltó quien pronto le sacó parecido a uno de los maniquíes con Gabriela, la presentadora del programa "Con filo".

Comparación de la presentadora de Con filo y uno de los maniquiés

"¡Siempre es Halloween! Ay no, me equivoqué de consigna"; "Representa 'la candela' en la que estará Canel cuando Maduro caiga en Venezuela este 28 de julio, señores esto se está acabando!"; "La cultura no tiene momento fijo, se parece al guije"; "La mirada es el mismo reflejo de la realidad cubana, horror"; "El que pase por ahí de noche medio entretenido le puede dar algo"; "Modo verano revolucionando"; ; "Ñó, sufren de radiación nuclear"; han sido algunos de los graciosos comentarios que han generado las extrañas figuras.

"A las tiendas de Camagüey hay que entrar con un pomo de agua bendita y una Biblia", dijo por su parte la periodista Claudia Padrón Cueto al compartir las imágenes.

Captura de Facebook/Claudia Padrón Cueto

"Cuando oigo a Canel decir que alcanzaremos una prosperidad digna e inclusiva", comentó por su parte José Raúl Gallego.

Captura de Facebook/José Raúl Gallego

"Ese maniquí vio a qué precio estará el dólar en diciembre"; "Eso debe estar financiado por la CIA"; "Los logros de la revolución se están poniendo raros", comentaron otros internautas.

Captura de Facebook/Edmundo Dantés Jr.

Como era de suponer, han empezado a caer los primeros memes.

Redes sociales

En otro de los memes uno de los maniquíes aparece al costado de Díaz-Canel como una maléfica aparición.

Redes sociales

El escarnio público llegó a tal extremo que los maniquíes -que estaban ubicados en una tienda en la calle República- ya fueron retirados de la entrada del establecimiento, según actualizó el propio José Luis Tan Estrada.