Dale Pututi comparte foto de "donde comenzó todo": "Mira de dónde vienes y a donde has llegado"

Dale Pututi celebró en redes sociales su trayectoria e historia de superación con varias fotos que recogen desde sus humildes comienzos hasta algunos de los logros o sueños que ha cumplido en estos años.

En su publicación, el cantante y productor cubano residente en Miami rescató una foto donde se ve un pequeño ordenador portátil sobre una olla arrocera, en una modesta habitación en la isla.

"Hoy vi esta foto de donde todo empezó y me dije papi, síguele dando que usted es un duro, nunca le bajes, mira de dónde vienes y mira donde has llegado. Dale Pututi", escribió hace unas horas en el post, que ha provocado los buenos deseos y mensajes de cariño de los seguidores.

El resto de las imágenes muestran a Alejandro Arce Delgado -nombre real del artista cubano- en eventos prestigiosos como Los Premios Lo Nuestro, en conciertos con multitud de fans y en alfombras rojas, lo que refleja la evolución de su carrera y el reconocimiento que ha obtenido en el mundo de la música.

Los seguidores llenaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo y admiración: "Muy duro"; "Bravo guerrero"; "Grande!!"; "Motivación papa!!!"; "Bien merecido"; "Las personas ven solo la punta del iceberg pero se olvidan que lo que estuvo debajo del agua es mucho más grande"; "That’s very inspiring!!! Let’s go! Love your music"; "Así es, jamás debemos olvidar de donde venimos"; "Mi hermano, tú eres grande pero la humildad te hace más grande"; "Es parriba asere"; "El cielo es el límite"; "Sin bajarle"; "Fuera del renglón"; "De Santa Fe pal mundo. Ale, lo mejor está por venir"; "El cubanito coronó"; "Tú eres un súper guerrero con un talento nato para la música. Éxitos, mi hermano"; "La constancia y la disciplina son el camino, no existe otro. Bendiciones, mi sangre"; "De ahí nacen y se crean verdaderos artistas"; "Gracias por contar tu historia y inspirar a otros. La modestia y la lealtad de un hombre es lo que lo hace grande"; "Nunca se te va la mano. La humildad y sus cositas llegan donde no existen los límites"; "Es así, mi hermano, salud y música"; "El esfuerzo se premia"; "Eres leyenda", le dijeron.

"Cuando se trabaja con el corazón solo pasan cosas bonitas", le dijo su pareja Fabién Concepción, que en mayo pasado dio la bienvenida al mundo al primer hijo de la pareja, un varoncito al que llamaron Ocean.

Pero las buenas noticias y motivos para celebrar no quedan ahí pues a principios de junio el artista se compró su primera casa en Miami.

“Soñaba con poder decir esto ‘le compré una casa a mi familia’. Yo dormí en un canapé hasta los 13 y hoy puedo comprarle una casita con piscina a mi familia”, dijo en esa ocasión Dale Pututi junto a las fotos de su nuevo hogar.