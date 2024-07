"Ya soy residente": Joven cubana celebra nuevo logro en Estados Unidos

La joven cubana Marlan Vázquez, conocida en TikTok como @marlan_estudio, ha conmovido a miles de usuarios al compartir un emotivo video del especial momento en que abrió el sobre con su tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos.

En el clip, se puede le ver a emocionada hasta las lágrimas por el nuevo logro en el país. "Solo Dios sabe lo que he deseado estar en este país, salir de la miseria en la que me crié, pasé tanta necesidad que le pedí a todos los Santos que me sacaran de Cuba para poder cumplir mis sueños y ayudar a mi familia. Ya soy residente. Gracias a mis tíos que apostaron por mí y me sacaron para que fuera una mejor persona. Al que me prestó el dinero para salir de Cuba. Pagué cada dólar y aquí me la estoy buscando solita, nadie me ha regalado nada. Gracias", escribió la joven originaria de Cienfuegos sobre el vídeo, que ha generado una ola de reacciones en la red, y al momento de esta nota, superaba los 12,000 likes y los 1,900 comentarios.

"Me hiciste llorar, porque somos cubanos y sé lo que todos pasamos, eres tan joven pero bien luchona. Bendiciones"; "Muchas felicidades, te lo mereces"; "Mil bendiciones, disfruta cada logro que te lo mereces, no te conozco en persona pero veo tus videos y se nota que eres una chica maravillosa. Dios da su bendición y no deja en vergüenza a sus princesas"; "Bendiciones, que Dios te siga bendiciendo"; "Felicidades, es un gran logro", se lee entre los cientos de mensajes de felicitaciones por tan importante hito en su historia como emigrante.

Este no es el primer video, sin embargo, en el que Marlan ha contado su historia de superación. En diciembre pasado subió otro a la red sobre su recorrido desde Cuba hasta su emprendimiento en Miami. En ese momento relató su difícil camino desde trabajar casa por casa en Cuba hasta abrir su propio negocio de estética en Estados Unidos.

En esa oportunidad, como ha hecho ahora, no perdió ocasión de agradecer el apoyo de su prima y su formación autodidacta, además; refirió los desafíos que enfrentó, como la falta de materiales y los cortes de electricidad en la isla.

"Se pasa trabajo, pero que nadie te quite el sueño. En el país que estés, no importa, sí se puede", dijo en esa ocasión, algo que su nuevo logro confirma y que ahora le permitirá seguir creciendo y sumando metas cumplidas.