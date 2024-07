Cubano desata controversia con su crítica a quienes presumen de vivir en Miami: "Déjate de infladera"

Un cubano, que según la descripción de sus vídeos vive en Lakeland, ha generado un intenso debate y cruce de opiniones en TikTok con su enfática reacción ante quienes presumen de vivir en Miami.

En la red el usuario, @lachiwow, ha generado un gran revuelo con su vídeo en el que critica duramente a aquellos que presumen de vivir en Miami. Con todo enérgico expresó su cansancio ante las constantes comparaciones que algunas personas hacen entre Miami y otras áreas.

"Qué cansado me tienen esta gente cuando te dicen no 'porque Miami es Miami y lo demás es áreas verdes'", comienza su vídeo este cubano, que de tan enfático parece enfadado y hasta vociferando desde un auto.

En su vídeo no solo criticó a las personas que presumen de vivir en Miami, sino que también citó los que para él son rasgos que evidencian sus reales condiciones de vida.

"Muchos están que parece que viven en ratonera, tienen 25 puertas en una casa, sí porque tienen 50 efficiencies en una casa y entonces estás viviendo en un cuartico así... déjate de infladera vieja", dijo.

Además, mencionó que, a pesar de las apariencias, muchos no pueden permitirse un nivel de vida alto.

Ante la densidad de ideas por segundo y su apasionamiento por defenderlas, los usuarios reaccionaron con enérgicos y diversos comentario: "En Miami vive el que puede. El que no, critica. I love you Miami"; "Vivo en Miami y por supuesto mañana viajo por Spirit", comentó un usuario, mientras que otro agregó: "Miami es Miami y lo demás es áreas verdes"; "Miami será Miami pero no hay quien viva ahí ahora mismo porque todo está por las nubes"; "Miami es para los duros, el que no critica"; "Hay ciudades mejores que Miami, pero a algunos les gusta aparentar"; "Muchos viven en Miami pero no pueden ni disfrutar de la ciudad"; "La realidad de Miami es diferente para cada persona, algunos lo aman y otros lo odian", se lee entre los cientos de comentarios que ha provocado con sus palabras.