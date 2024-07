La "alegría" de la delegación cubana mientras esperaban para desfilar por el Sena en inauguración de las Olimpiadas

El ambiente entre la delegación cubana en los momentos previos al desfile por el río Sena este viernes durante la inauguración de las Olimpiadas era de desmotivación y falta de alegría, pese a que una publicación oficialista en redes sociales intentó vender lo contrario.

Un video publicado en TikTok por el perfil “Cubanos en UK”, intentó proyectar una imagen opuesta, esfuerzo que quedó desmentido en decenas de comentaristas que no vieron la alegría por ninguna parte.

“Alegría en la embarcación 21 que desfilará por el Río Sena. Me dicen #Cuba en #París2024. Nuestra bandera de la estrella solitaria la llevarán Idalys Ortiz y Julio C. La Cruz”, detalló la publicación oficialista junto a un video de poco más de 30 segundos.

En las imágenes se puede ver a los abanderados -Idalys Ortiz y Julio César La Cruz- de pie intentando animar a la comitiva mientras de fondo se escuchaba la canción de Alexander Abreu “Me dicen Cuba”, que algunos coreaban con desgana, la misma desgana con la que agitaban una banderita en presencia de varios sujetos que pinta de deportistas no tenían.

Varios internautas coincidieron en afirmar que la primera fila era la de los “chivatones”, los encargados de quitar los pasaportes y de que no se les fuguen los deportistas.

"La primera fila va en representación del colesterol”, comentó jocoso un internauta en alusión a la imagen poco deportiva de los que claramente eran los "segurosos" del grupo.

"Alegría no sería la palabra adecuada”; "Están obstinados”; "Alguno que otro pensando en cómo escapar… Buena suerte chicos"; "No sé si veo mal, pero falta alegría en el equipo. Es muy triste"; "Todos pensando cómo pueden hacer para no regresar a la dictadura", "Tremenda alegría, sí el velorio de mi abuela estaba más animado", fueron algunas de las opiniones, completamente alejadas del tono triunfalista de la publicación original.

En algunas de las fotos que más ha circulado en las últimas horas en medios deportivos cubanos, los más animados parecen ser justamente en varios casos aquellos que no tiene mucha apariencia de deportistas en activo.

Captura de Facebook/JIT Deporte Cubano

La delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París 2024 está compuesta por un total de 61 deportistas, una cifra que supone una de las delegaciones más reducidas en la historia reciente de la participación olímpica cubana.

Entre los deportes con representación cubana se encuentran atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, clavados, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, pentatlón, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro y voleibol de playa.

La delegación sufrió su primera fuga cuando todavía no habían sido inaugurados los Juegos. La judoca Dayle Ojeda, representante de +78 kg en el equipo nacional que participaría en los Juegos Olímpicos de París, abandonó la delegación días antes de que comenzara el magno evento deportivo.