Céline Dion conmueve a París y al mundo con su voz en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar a Céline Dion cantando en la Torre Eiffel fue un momento, sin duda, de los más emotivos de la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024.

La cantante canadiense, que ha estado ausente de los escenarios en los últimos años por enfermedad, conmovió con su voz a todo París y al mundo.

Acompañada por un piano, Céline interpretó magistralmente Hymne à l'amour (Himno al amor), la canción que la célebre artista francesa Édith Piaf dedicara el amor de su vida, el boxeador Marcel Cerdan, quien falleció trágicamente en un accidente de aviación.

Después de casi cuatro horas de ceremonia, Céline apareció en lo alto de la Torre Eiffel justo después de que se encendiera el pebetero olímpico y se alzara en el aire como un globo aerostático.

Su interpretación, un canto al amor en la ciudad romántica por excelencia, sorprendió a los miles de personas que asistieron a la inauguración y a los espectadores que alrededor del mundo vieron a través de las pantallas su actuación.

Horas antes de su actuación en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, Celine Dios compartió en sus redes sociales fotos junto al público parisino.

Céline Dion fue diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una rara patología neurológica sin cura aún, que la ha obligado a alejarse de la música.

No es la primera vez que la artista canta en unos Juegos Olímpicos, en Atlanta 1996 interpretó “The Power of The Dream”.