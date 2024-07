Cuatro delincuentes asaltan a joven y roban su moto en Las Tunas

Cuatro individuos asaltaron y golpearon a un joven para robarle su motocicleta, en la ciudad de Las Tunas, el jueves último.

La víctima, Yordano Colón Ocampo, hizo la denuncia del asalto en redes sociales, con fotos de la moto robada y de la herida en la espalda que le hicieron los delincuentes con un tubo.

“En la noche de antier, en la misma parada del Estadio Mella, venía del pueblo, ahí me salieron cuatro muchachos; estaban escondidos, salieron de la nada, me dieron un tubazo y me quitaron esta motorina. Gracias a Dios pude salir vivo”, explicó Colón en un post en el grupo de Facebook “Venta de motorina en Las Tunas”.

Captura de Facebook/Yordano Colón Ocampo en Venta de motorina en Las Tunas

El joven asaltado ofrece una recompensa de 200 dólares a quien le proporcione alguna información sobre el paradero de la moto, y publicó un número de teléfono para que lo contacten.

El segundo objetivo de su post, dijo, era hacer público el hecho, “para que sepan que fue un robo con violencia”, al tiempo que aseguró: “Donde halle una pieza, a ese se la voy a cobrar”.

La agresión y robo sufridos por el joven tunero se inscriben en la oleada de asaltos a motoristas que se ha desatado en Cuba en los últimos años.

En días pasados, una familia a la que robaron una moto en La Habana tuvo que asumir la búsqueda del vehículo por sus medios e ir al lugar donde la tenían los ladrones sin ayuda de la policía.

Según el testimonio, uno de los delincuentes alquiló la moto y al llegar al sitio donde lo esperaba otro sujeto, entre ambos golpearon al conductor, lo amenazaron con un arma blanca y le robaron la motocicleta.

Gracias al GPS, la propietaria pudo dar con el vehículo en una casa en La Güinera y recuperarlo con ayuda de amigos. La policía finalmente detuvo a dos personas involucradas en el robo, pero poco después las dejó en libertad, denunció una persona cercana a la familia afectada.

Casos como este se repiten a diario en Cuba, sin que los perjudicados puedan hacer nada o casi nada para evitarlo, encontrar la moto robada y que se juzgue a los asaltantes. Mientras, la población sigue criticando la ineficacia de las autoridades para enfrentar la escalada delictiva de los últimos años en el país.