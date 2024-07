"Te queda precioso": Jacqueline Arenal deslumbra con favorecedor corte de pelo

La querida actriz cubana Jacqueline Arenal ha dejado a sus seguidores impresionados con su nuevo look.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, la eterna Verena para los cubanos contó primero las condiciones en las que había llegado al salón con el cabello dañado por un proyecto reciente.

"He llegado con el pelo quemado de un proyecto, creía que no había nada que hacer conmigo y miren esto el cambio de look tan bonito que me ha hecho Pedri" comentó la reconocida artista, visiblemente encantada con la juvenil apariencia de su nuevo corte.

Los seguidores rápidamente inundaron la publicación con comentarios llenos de elogios: "Te queda precioso ese corte"; "Pasan los años y mi Jacque siempre está perfecta de pies a cabeza, ¡qué mujer, madre mía!"; "Tenías que haber publicado el antes y el después, éxitos para el nuevo emprendimiento del estilista"; "Ay, pero qué bella mi hermana, todo te queda bien!!"; "Preciosa como siempre"; "Divina"; "Linda"; "Hermosa siempre"; "Bendiciones miles para los dos"; "Bella, Ana, jiji, me encantaba tu personaje en Chica Vampiro"; "Qué señora tan hermosa"; "No envejeces. Estás hermosa"; "Quedaste muy hermosa, te queda genial ese corte"; "Siempre luces hermosísima, pero súper por el nuevo look. Buen trabajo del estilista", coincidieron en lo mucho que le favorece el nuevo corte.