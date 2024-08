De trabajar "7 días por semana" a tener un negocio millonario: Cubana en EE.UU. comparte su historia de éxito

Mary García, una cubana que vive desde hace años en Estados Unidos, compartió con sus seguidores un emotivo vídeo donde hizo balance de sus logros como emigrante cubana en Estados Unidos.

"A todos y cada uno de mis emigrantes! Los que se prometieron un mejor futuro… estoy acá para dejarte saber que algo mejor sí es posible. Como cubana, como emigrante, como madre, te digo que si te quedan fuerzas para seguir luchando, tengas la edad que tengas, por lo que sabes que te mereces, hazlo. Deja que este video sea la señal que esperabas para atreverte a hacer algo diferente", dijo @marypreneur en la red.

Sobre el vídeo, compuesto por imágenes significativas de su periplo como emigrante, escribió mensajes que dan fe de su arduo camino hacia el éxito. "Un día eres una cubana emigrante que empieza a trabajar 7 días por semana para sacar adelante a su familia sin poder lograrlo", se lee en una de las imágenes donde se le ve primero con su hijo recién llegada y luego trabajando limpiando. Tras eso mostró cómo, con determinación y esfuerzo, logró formar parte del "Million Dollar Club".

En un vídeo previo, esta cubana madre de tres, había compartido su historia para infundir confianza y motivación en quienes la escucharan.

"Estuve 15 años trabajando hasta que encontré el negocio que me permitió construir mis más de un millón de dólares en los dos primeros años de ese negocio", contó.

"Llegué a este país con $200 en el bolsillo, emigré desde Cuba hasta la Florida con un niño de un año y hoy te voy a contar lo que es una historia que de repente puede ser una historia que se parezca mucho a la tuya antes de conseguir la respuesta y la solución a esas cosas que yo venía buscando con esfuerzo y sacrificio, porque nada es regalado, nada es fácil pero sí es posible", continuó.

En su relato, contó cómo pasó de limpiar ventanas y garajes a encontrar un modelo de negocio que sintió idóneo para ella, aunque al principio no supiera cómo iba a materializarlo: "Yo quería probarlo, yo quería intentarlo. Porque si alguien podía aprender y alguien lo había hecho antes, ¿por qué yo no lo iba a poder hacer?".

Su mensaje es claro: "Recuerda que una persona que tú admires mucho, una persona que tú consideres una persona ganadora, fue simplemente una persona que perdió muchas veces pero que no se rindió, que no se quedó en el intento, que no se conformó y que no se llevó por lo que otras personas pudieran decir de ella en cuanto a críticas en cuanto a comentarios".

"Una cubana que emigró desde Alta Habana hasta la Florida y que hoy en día tiene un negocio millonario", se describió a sí misma al cerrar el vídeo.

En la red también ha compartido los retos que madre emigrante enfrentó antes de lanzarse a emprender.