Cardi B anuncia que está embarazada de su tercer hijo tras pedirle el divorcio a Offset por segunda vez

Después de semanas de rumores, Cardi B confirmó que está embarazada de nuevo. Una feliz noticia que anunció en sus redes sociales con unas fotos en las que presume de baby bump en unos preciosos posados en los que muestra su barriguita.

Este anuncio de la llegada de su tercer hijo la dio a conocer el mismo dio a la vez que se desveló que la rapera de orígenes dominicanos le ha pedido el divorcio a Offset, con el que se casó en 2017, y padre de sus hijos.

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Me has traído más amor, más vida y, sobre todo, ¡renovado mi poder! ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión. Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer", dijo Cardi B junto a las fotos, confirmando que este embarazo llega en un momento de cambio para ella.

"Es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y las pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis demostrado que vale la pena seguir adelante", agregó Belcalis Marlenis Cephus, nombre real de la rapera.

Además del bebé que está en camino, Cardi B y Offset tienen dos hijos en común, Kulture y Wave, de 5 y 2 años. Además, el rapero tiene otros tres hijos de relaciones anteriores, Jordan, Kody y Kalea.

Según dijeron medios estadounidenses, la rapera solicitó el divorcio meses atrás y la razón de su superación sería que la pareja se había distanciado. Ahora, Cardi B busca la custodia de sus hijos.